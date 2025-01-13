喜愛探訪日本文化遺產抑或是想淨化心靈的旅人，窩客島特別推薦位於大分縣臼杵市的「臼杵石佛」，大約九萬年前阿蘇火山噴發的岩漿、火山灰凝固後，相傳超過60尊的佛像雕刻於平安時代至鎌倉時代期間，至今已超過一千年歷史，是日本首座國寶級佛像。



▲▼臼杵石佛是文化迷必來的大分景點/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「臼杵石佛」又稱「磨崖佛」（磨崖佛意指在岩體上直接雕刻的佛像），然而雕刻者和雕刻的理由至今仍是未解之謎。而所有佛像的背面都是和岩石連為一體、無法移動，因此祂們在此守護世人超過一千多年的時光，是日本極具代表性的石佛群，並於1995年，「臼杵石佛」被列為國寶。▲在臼杵石佛虔誠參拜的民眾/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲臼杵石佛商品店販售數款佛像造型周邊商品/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝莊嚴的「臼杵石佛」藏在山林之間，遠離城市喧囂，參拜過程因而格外清幽平靜。漫步其中，頓覺生活中的瑣碎煩惱都能拋至九霄雲外，身心得以好好放鬆、沈澱；此外，「臼杵石佛」亦是大分知名賞楓景點，若在楓葉季造訪，景緻勢必更加令人難以忘懷。推薦閱讀： 親手餵食獅子黑熊！最夯日本野生動物園「九州自然動物公園」，叢林巴士必搭。 ▲臼杵石佛亦是人氣大分賞楓景點之一/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

臼杵石佛資訊

地址：大分縣臼杵市大字深田804-1

電話：0972-65-3300

門票：成人（高中生以上）540日圓；兒童（國中、國小學生）260日圓