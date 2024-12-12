台北亞都麗緻大飯店以「紅白經典・永續再生」為核心，結合45週年與聖誕節慶，以創新的資源循環理念與實際行動，展現企業對環境永續的承諾。即日起至12/30，飯店推出多元活動與創意設計，從住宿到餐飲無不貫徹節能減廢的概念，鼓勵消費者以實際行動支持環保。



▲台北亞都麗緻大飯店以「紅白經典・永續再生」為核心，結合45週年與聖誕節慶，以創新的資源循環理念與實際行動，展現企業對環境永續的承諾 / 台北亞都麗緻大飯店提供、WalkerLand窩客島整理



在住宿方面，飯店提倡「不換床單」、「毛巾多次使用」等措施，並以壺裝水取代一次性瓶裝水，鼓勵旅客攜帶自用牙刷牙膏，共同減少塑膠垃圾。而餐飲部門則在天香樓與巴賽麗廳推出「不提供一次性包材」、「一個盤子用到底」、「全程不換刀叉匙」等環保行動，不僅降低水資源消耗，還邀請消費者參與其中，共襄盛舉者可獲得價值1,280元的天香茶宴兌換券或紅酒一瓶作為回饋。



此外，飯店更將創意融入日常生活用品與禮品中，購買瓶裝飲料即贈送100%再生種子紙，可用於植栽增添綠意。而選購玻璃瓶裝葡萄酒則附贈以飯店閒置皮革製成的飲料提袋，耐用且實用。禮盒或蛋糕購買者若不取提袋，亦可獲得百里香種子紙，象徵愛護環境的行動從細節開始。



為迎接聖誕節，飯店以閒置資源打造出一場兼具美感與永續理念的節慶盛典。包括29.38公斤廢棄木料、1,287個膠囊咖啡空殼、39個酒類木箱與LED燈具等素材，全數來自飯店的二手資源。這些廢材經專業加工後化身為高達2.8米的聖誕樹、象徵幸福的咖啡膠囊鈴鐺以及其他創意佈置，生動詮釋「紅白經典・永續再生」的主題。



除了環保與創意，飯店亦用音樂點亮聖誕氛圍。12月24日晚間，巴黎廳邀請慕聲合唱團以純熟的西洋美聲演繹平安夜的溫馨情感；而12月21日，巴賽麗廳則迎來星星國合唱團的小朋友，透過現場演出增添節慶的歡樂與活力。



針對忠實客戶，飯店推出特別優惠回饋。即日起至12/30，緻友會員於客房或餐廳單筆消費滿4,500元，或於麗緻坊消費滿450元，即可享紅利點數增值45%，相當於獲得2,000元的回饋，這些點數可用於現金折抵或兌換商品。台北亞都麗緻大飯店透過一系列實際行動與創新設計，不僅展現了永續經營的決心，更為消費者提供了參與環保的契機。以小行動喚起愛地球的心意，成就了一個充滿溫度與意義的紅白經典聖誕節。



▲即日起至12/30，緻友會員於客房或餐廳單筆消費滿4,500元，或於麗緻坊消費滿450元 / 台北亞都麗緻大飯店提供、WalkerLand窩客島整理

台北亞都麗緻大飯店 音樂與節慶活動

12月21日，巴賽麗廳邀請星星國合唱團演唱聖誕歌曲與Live Band Piano演出。

12月24日，巴黎廳舉辦慕聲合唱團表演，以西洋美聲慶祝聖誕平安夜。



台北亞都麗緻大飯店會員專屬優惠

緻友會員於客房或餐廳單筆消費滿4,500元，紅利點數增值45%。

麗緻坊消費滿450元，享點數45%增值，價值相當於2,000元的回饋。

點數可用於現金折抵、禮品或商品兌換。



台北亞都麗緻大飯店 永續獎勵活動

參與天香樓環保行動，可獲1,280元天香茶宴兌換券。

巴賽麗廳參加者可獲紅酒一瓶。

共襄盛舉環保行動，有機會獲得價值3,000元的好禮。