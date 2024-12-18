韓式炸雞龍頭連鎖品牌「起家雞」與國際第一大披薩品牌「達美樂」夢幻聯動！攜手推出期間限定起家雞x達美樂聯名「熔岩起司炸雞」，12月18日起，僅在全台起家雞門市中限量販售，起司控肉肉控還不吃爆！

▲12/18 起家雞x達美樂「熔岩起司炸雞」聯名新品上市，起家雞全門市販售。

起司控肉肉控注意！起家雞x達美樂聯名「熔岩起司炸雞」來襲！

起家雞x達美樂聯名「熔岩起司炸雞」特別選用兩款風味截然不同卻各有特色的「達美樂-香鹹巧達起司醬」與「達美樂-奶香乳酪白醬」，濃厚香鹹的巧達起司醬與鮮奶油般柔和細緻的乳酪白醬澆淋在炸得金黃酥脆的鮮嫩炸雞上，一口咬下，雙重起司濃郁滑順與酥香多汁炸雞的口感，絕對口口驚艷味蕾，分分鐘都吮指回味！這次更同步推出「達美樂聯名-熔岩起司薯條」，就是讓你從炸雞到配餐都被滿滿起司包圍，是起司控與雞粉們絕對不能錯過的起司饗宴！

▲起家雞x達美樂「熔岩起司炸雞」全雞／半半／大去骨／半雞／小去骨／全雞翅／現炸薯條，全系列供應，數量有限，售完為止。

起家雞x達美樂聯名「熔岩起司炸雞」，雙重的濃郁、雙倍的享受！

為了帶給大家更多更不一樣的韓式炸雞體驗，起家雞今年初推出的「青花椒麻炸雞」廣受雞粉們熱烈喜愛推爆，這次再與達美樂攜手聯名推出「熔岩起司炸雞」，以外皮酥脆、肉汁豐盈的韓式炸雞做為基底，澆淋上達美樂經典鹹香風味的「達美樂-香鹹巧達起司醬」與濃郁細膩的「達美樂-奶香乳酪白醬」，每一塊金黃酥脆的炸雞都裹上了滿滿的黃白交錯濃郁起司醬，一入口就能享受到起司的濃醇奶香，緊接著香鹹的起司黃醬與鮮嫩炸雞完美融合，在口中激盪出雙重的滑順濃郁，雙倍的極致起司體驗享受！

期間限定的起家雞x達美樂聯名「熔岩起司」系列商品，提供「全雞」、「半半」、「半雞」、「大去骨」、「小去骨」、「全雞翅」全系列炸雞品項單點，配餐「達美樂聯名-熔岩起司薯條」亦同步上市！起家雞x達美樂聯名「熔岩起司」系列商品於12/18在起家雞全門市限量販售，賣完就沒有了喔！年末聖誕跨年就揪周遭熱愛起司的家人朋友，一起來起家雞進行瘋狂起司派對吧！

▲起家雞x達美樂「熔岩起司炸雞」，聖誕跨年聚餐首選，限量販售，先搶先贏！

起家雞 年末限定聖誕跨年活動 「地瓜QQ球」、「原味全雞翅」免費送給你！

2024/12/18～2025/01/01 於起家雞內用、外帶、外送，結帳前加入並綁定起家雞LINE會員，單筆訂單消費滿888元～1,587元，贈「地瓜QQ球」電子兌換券乙張；消費滿$1588元(含)以上，則贈「原味全雞翅」電子兌換券乙張！

起家雞x達美樂 聯名新口味「熔岩起司」系列 商品資訊

販售日期：2024年12月18日起至售完為止

販售通路：全台起家雞門市、起家雞線上訂餐平台、UberEats外送

【售價】

熔岩起司 全雞／半半／大去骨炸雞 $619

熔岩起司 半雞／小去骨炸雞 $349

熔岩起司 全雞翅 $259

熔岩起司 現炸薯條 $110

《起家雞》訂餐連結： https://skyurl.cc/yydx3ep

《起家雞》門市據點：https://www.cheogajip.com.tw/store/