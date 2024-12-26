年節團聚，除了滿桌年菜和歡聲笑語，還有一件事最讓人傷腦筋——到底要送什麼禮物才夠體面又不失心意？每年看到市場上琳琅滿目的禮盒，糖果太甜、糕點太膩，選來選去怎麼都覺得不夠特別，真的讓人很苦惱！長輩的心意總是那麼難捉摸啊！





送禮除了講究「體面」、「心意」以及現代人在乎的「健康」外，能夠幫助破冰也是很重要的考量之一，掌握3大秘訣保證讓你送禮不苦手！今年不妨把目光投向結合健康、美味和話題性的「台酒堅果禮盒」，不但體面拿得出手，更是兼顧了質感和健康美味！這款來自百年品牌的禮盒，不僅體現出品牌的質感，更是超懂你的心，可沒有因為追求健康就犧牲了美味！台酒和火紅的熱門IP：Hello Kitty聯名，直接擊中大家的心頭好！既有面子又超實用，讓你送禮瞬間升級！



而且，台酒禮盒可不只是包裝吸睛而已，內在更是名副其實的用心之作——堅果低溫烘焙不油炸，保留堅果營養；搭配天然果乾的酸甜層次，每一口都能感受到來自台酒的精緻用料，這些超入門堅果款式讓你吃過之後，絕對一改對堅果堅硬又無味的刻板印象！



健康控的最愛！每一口都吃得安心又滿足

提到健康就絕對不能不提堅果，大家可能都知道它的高營養價值，但硬邦邦、無聊單調的印象，可能讓很多人敬而遠之～台酒的這系列堅果禮盒，徹底改寫你對堅果的想法！就要用最細緻的口感和創意口味，打造出超好吃又不膩的健康零嘴，讓你一拿出手大家都買單！





首先年節首推必買就是Hello Kitty 綜合堅果禮盒！內含五種堅果：核桃、杏仁、南瓜子、黑豆、黃豆，和兩種果乾：葡萄乾、蔓越莓乾，營養搭配滿分！葡萄乾還經過台酒紅葡萄酒的浸漬處理，吃起來酸甜細緻搭配醇郁的酒香！外包裝粉嫩的Hello Kitty則讓這款禮盒瞬間成為大家搶著吃的人氣搶手款！同時更是少女心爆棚，不管是自己吃還是送禮，瞬間可愛感拉滿！







低調內斂，又不失主角風采，清新淡雅hold住整場！

清酒酵母南瓜籽酥走的是內斂低調的健康風，鮮爽綠色絕無添加色素及防腐劑，全家都能安心享用。清酒酵母搭配綠茶的回甘茶香，瞬間把堅果的風味帶到另一個層次！南瓜子的濃郁堅果香氣和麥芽糖的微甜完美融合，讓你一口接一口停不下來！茶香淡雅umami味，完美的融合真的讓人忍不住狂嗑啊！









堅果超入門就是這一款，好吃到不想吃第二塊都很難！

最後，如果你是甜點控，那絕不能錯過葡萄蔓越莓腰果酥！春節忙著招呼親友，想偷得片刻悠閒？泡上一壺香醇咖啡，再來一塊台酒葡萄蔓越莓腰果酥，絕對是最治癒的選擇！酥到掉渣的堅果酥裡藏著腰果的香濃、葡萄乾的甜潤，還有蔓越莓及蔓越莓濃縮汁的微酸，揉合麥芽糖甜而不膩的口感，層次感直接拉滿，搭配咖啡或茶都速配，讓忙碌的年節也能享受一刻悠閒～





簡直破冰神器！有這禮盒聚會零尷尬

過年家族聚會，最怕的就是話題聊著聊著就冷掉，氣氛瞬間降到冰點。這時候，一款兼具話題性與美味的堅果禮盒就是你的破冰利器！



當大家看到Hello Kitty綜合堅果禮盒時，光是那可愛爆棚的粉紅包裝，就能引來全家的尖叫和驚喜！以烘焙非油炸的製程保留營養，並加入浸漬過台酒紅葡萄酒的葡萄乾全家都搶著吃，結果短短十分鐘，整盒就快見底！有這麼一盒禮盒在手，零食控也能吃得心安理得～堪稱年節零嘴首選！



年末送禮，不只是禮物，更是一份心意

今年年末，就用台酒禮盒為你的祝福增添驚喜吧！無論是送給家人、朋友，還是職場夥伴，這樣一份精緻的禮盒，不僅美味滿分，更是質感生活的最佳代表，讓你的祝福充滿溫度與格調！



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