原宿最新藝術打卡咖啡廳誕生！「The Unknown Cafe Gallery Harajuku」即日起至2025年2月28日期間，推出結合世界級攝影大師森山大道與蜷川實花作品的主題美食「黑與白與紅與黑 咖哩饗宴體驗」。這次展覽不只能欣賞大師級作品，更能透過精心設計的餐點，品嚐視覺與味覺的雙重享受。





「森山大道 x 蜷川實花」進軍原宿咖啡廳

展場以「黑白」與「紅黑」為主題，打造格子狀牆面，陳列森山大道和蜷川實花的大型原創作品。特別設計的私人包廂更採用特殊印刷技術，隨著燈光角度變化，牆面上的攝影作品會神奇地浮現，創造出獨特的用餐體驗。整體空間設計由知名裝幀師兼平面設計師町口覺擔任設計總監，將藝術與美食完美結合。







為了呈現兩位攝影大師的獨特世界觀，主廚也特別設計了兩款概念咖哩：

「黑與白咖哩」森山大道特別版（1,990日圓）

以牛肉與蔬菜精華融合特製香料，搭配濃郁的牛肝菌香氣與蘑菇香氣，呈現出奶香濃郁的口感。





「紅與黑素食咖哩」蜷川實花特別版（1,990日圓）

清新的番茄風味搭配彈牙的大豆素肉，以甜菜糖和芝麻溫和包覆香料刺激，不使用任何動物性食材，完美平衡酸辣甜三種層次。



The Unknown Cafe Gallery Harajuku

餐廳還提供以兩款咖哩為基底的特製咖哩麵包（各690日圓），以及黑紅雙色泡芙、可頌、特調檸檬汽水等獨特餐點。每一道料理都經過精心設計，帶給饕客意想不到的精緻味覺體驗。此外，在紀念品區提供多款特別商品，以兩位攝影師作品為包裝設計的即食咖哩、特殊工藝印刷的藝術餐盤系列「DISHES DRAW DAYDREAMS」，及專屬咖哩匙等精品，值得帶回家好好珍藏！想要體驗視覺與味覺的藝術饗宴嗎？快來「The Unknown Cafe Gallery Harajuku」，讓兩位攝影大師的作品陪你享受一場前所未有的黑白紅黑咖哩藝術之旅。

地址：東京都渋谷区神宮前6-6-2 原宿べルピア１F

活動日期：即日起～2025年2月28日

營業時間：11：00～20：00