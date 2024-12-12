「人才」是企業能否成功經營的關鍵，有遠見的優質企業，更懂得前瞻性留才的重要性，除了薪資外，還可以透過提供好的福利與員工保障降低離職率，提升員工幸福感。相較於過去科技業常使用「發股票」、「分紅」方式獎勵員工，現在員工更期望企業提供良好的「理財規劃」以抗通膨問題，因此近年來有愈來愈多公司將「團體年金保險」納入福利政策，打造企業與員工「雙贏」的幸福企業。

企業增設「團體年金險」福利新趨勢

第一金人壽副總經理陳秋棉指出，2023年底勞保平均月給付金額僅18,824元，而2023年國人平均月消費支出為25,726元，想享受有品質的退休生活，勢必得趁早啟動退休理財規劃，「團體年金保險」就是在眾多薪資福利中，最適合企業用來協助員工準備退休金的好幫手。



陳秋棉表示，「團體年金保險」像是一個會長大的撲滿，由企業固定幫員工繳納約定好的保險費，而員工也可以選擇自行加碼投入、累積資金，隨著「時間+複利」資產持續增加，退休時可以打開撲滿運用，「活愈久、領愈多」，創造退休後穩定現金流。

▲團體年金保險，像是一個會長大的撲滿

可依企業需求量身打造創造雙贏

第一金人壽自2018年開辦團體年金業務以來，已累計近6,500人加入，合作產業橫跨金融機構、公部門機構、醫療院所、餐飲業、新創公司、補教業等。旗下擁有BELLINI、MO-MO-PARADISE等知名品牌的「三澧餐飲集團」，於2023年與第一金人壽合作推出「倍儲利」員工福利專案，藉由公司公費加員工自費，一舉提升員工幸福感，有效提升員工的向心力與留任率。



第一金人壽可依照企業需求提供專業建議，打造專屬的團體年金方案，達到「留才」與「稅負優惠」兩大好處。以三澧餐飲集團的「倍儲利」員工福利專案為例，實施對象為實習副主管以上人員，員工每個月提撥1,500元到10,000元，集團每月提撥相同金額的儲蓄金，員工享受存一倍、拿兩倍的福利。



以33歲男性員工為例，如果持續在職且自費提撥10,000元，加上公司加碼提撥10,000元，每月總共提撥20,000元，存滿5年（60個月）後以宣告利率2.1%計算，帳戶累積約124萬元。「團體年金保險」免體檢，員工投保後直系親屬(祖父母、父母、子女、孫子女)亦可參與投保，建議企業把握「年後轉職潮」前，將第一金人壽「團體年金保險」納入公司福利，透過「前瞻性留才」策略打造企業與員工「雙贏」局面。