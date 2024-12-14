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SUBWAY下午茶優惠！6片軟餅乾 美式咖啡整套收，一片不到20元。

SUBWAY 軟餅乾 潛艇堡 優惠 more
2024-12-14 14:26:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：SUBWAY
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

SUBWAY新品、優惠都要吃！SUBWAY這次不僅推出期間限定「牛雞雙拼潛艇堡」，完美結合墨西哥辣牛與鮮嫩雞柳，為吃貨帶來雙重滿足。同時，也祭出下午茶限定活動「Cookiemas餅乾盒」以經典軟餅乾搭配熱美式咖啡優惠，成為節日派對與休閒時光的甜蜜選擇。

▲▼SUBWAY下午茶軟餅乾優惠、新品牛雞雙拼潛艇堡推薦 / SUBWAY提供、WalkerLand窩客島整理



SUBWAY新口味「牛雞雙拼潛艇堡」以濃郁的墨西哥辣牛與多汁的鮮嫩雞柳為主角，搭配SUBWAY招牌的新鮮蔬菜、自選麵包與醬料，提供無負擔又充滿層次感的輕盈美味。一口咬下即能感受到牛雞各自的獨特風味，又能享受完美融合的豐富口感。於即日起至2025/2/11 登場，在冬季裡感受雙倍幸福滋味。

▲▼SUBWAY新品牛雞雙拼潛艇堡推薦 / SUBWAY提供、WalkerLand窩客島整理


除了主食選擇，SUBWAY下午茶優惠「Cookiemas下午茶」也不容錯過！活動期間內，每天下午2點至5點優惠價僅需120元，即可擁有包含6片軟綿香甜的軟餅乾盒，再加上一杯16oz熱美式咖啡，無論是與親友分享還是獨享片刻悠閒，都是冬日暖心之選。

推薦閱讀：

▲▼SUBWAY軟餅乾、美式咖啡下午茶優惠 / SUBWAY提供、WalkerLand窩客島整理



 

SUBWAY新品 牛雞雙拼潛艇堡

限定期間：2024年12月11日至2025年2月11日
售價：6吋  NT$168、12吋 NT$311
 

SUBWAY Cookiemas下午茶限定活動

限定期間：2024年12月1日至12月31日，每天下午2點至5點享有優惠價NT$120（原價NT$176）
組合優惠價：自選餅乾6片、16oz美式咖啡乙杯 NT$120

 

 

 

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