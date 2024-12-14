SUBWAY新品、優惠都要吃！SUBWAY這次不僅推出期間限定「牛雞雙拼潛艇堡」，完美結合墨西哥辣牛與鮮嫩雞柳，為吃貨帶來雙重滿足。同時，也祭出下午茶限定活動「Cookiemas餅乾盒」以經典軟餅乾搭配熱美式咖啡優惠，成為節日派對與休閒時光的甜蜜選擇。



▲▼SUBWAY下午茶軟餅乾優惠、新品牛雞雙拼潛艇堡推薦 / SUBWAY提供、WalkerLand窩客島整理



SUBWAY新品 牛雞雙拼潛艇堡

SUBWAY新口味「牛雞雙拼潛艇堡」以濃郁的墨西哥辣牛與多汁的鮮嫩雞柳為主角，搭配SUBWAY招牌的新鮮蔬菜、自選麵包與醬料，提供無負擔又充滿層次感的輕盈美味。一口咬下即能感受到牛雞各自的獨特風味，又能享受完美融合的豐富口感。於即日起至2025/2/11 登場，在冬季裡感受雙倍幸福滋味。▲▼SUBWAY新品牛雞雙拼潛艇堡推薦 / SUBWAY提供、WalkerLand窩客島整理除了主食選擇，SUBWAY下午茶優惠「Cookiemas下午茶」也不容錯過！活動期間內，每天下午2點至5點優惠價僅需120元，即可擁有包含6片軟綿香甜的軟餅乾盒，再加上一杯16oz熱美式咖啡，無論是與親友分享還是獨享片刻悠閒，都是冬日暖心之選。推薦閱讀：▲▼SUBWAY軟餅乾、美式咖啡下午茶優惠 / SUBWAY提供、WalkerLand窩客島整理

限定期間：2024年12月11日至2025年2月11日

售價：6吋 NT$168、12吋 NT$311



SUBWAY Cookiemas下午茶限定活動

限定期間：2024年12月1日至12月31日，每天下午2點至5點享有優惠價NT$120（原價NT$176）

組合優惠價：自選餅乾6片、16oz美式咖啡乙杯 NT$120