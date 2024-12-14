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果醬餅乾新開店！Jamikuki冬季限定「情緒」主題聯名系列，零食控一定會愛。

果醬餅乾 甜點 零食 下午茶 more
2024-12-14 07:11:00 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：Jamikuki
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編輯 李維唐

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零食控、甜點控、餅乾控一定不能錯過，全台首家以「果醬餅乾」為主題的專門店「Jamikuki」，近日正式進駐台北赤峰商圈，以其獨特的甜點工藝掀起一波全新風潮。Jamikuki透過多年的研發與精密技術，推出專屬的「果醬心」配方，成功將經典甜點重新定義，為零食控、甜點控、餅乾控帶來濕潤且多層次的味蕾享受。

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Jamikuki經過數年的測試與實驗，掌握了果醬濕度、溫度及酸甜比例的精確調控。最終研發出的「果醬心」能夠讓餅乾保持柔軟與濕潤的同時，保有絕佳的口感平衡，並在味覺層次上提供極致享受。Jamikuki更堅持不添加任何防腐劑，確保每片餅乾都能呈現出食材最純粹的風味。



Jamikuki首波上市的果醬餅乾系列包括六款獨特口味，每款皆經過精心搭配，讓甜點不僅能搭配咖啡與茶，更能與烈酒碰撞出意想不到的美妙層次。其中覆盆子果醬餅以法國保虹果泥搭配天然發酵奶油，散發清新的酸甜風味；酸櫻桃果醬餅為品牌獨家口味，融合日本昭和麵粉與濃郁櫻桃果泥，令人回味無窮。

而柑橘果醬抹茶餅更加入橙酒與宇治抹茶，呈現日式與法式的雙重驚喜。其他如紅醋栗果醬巧克力餅乾、黑醋栗果醬餅乾及草莓果醬餅乾，分別以巧克力、黑醋栗與草莓酒為特色，每一口都帶來濃郁果香與高級口感。



除了在產品本身上投注心血，Jamikuki 在門市設計上也展現其前衛創意。整體風格以鮮紅色與科技感銀色為主調，象徵品牌在傳統與創新之間的巧妙融合。其開幕當天吸引大批甜點愛好者與藝術迷前來打卡，瞬間成為赤峰商圈的亮眼新地標。

為了慶祝開幕，Jamikuki 特別邀請新銳插畫家 Beryl Wu 進行跨界合作，推出冬季限定「情緒」主題聯名系列。Beryl Wu 以其大膽的色塊運用與法式慵懶風格描繪出女性角色及其日常情感，為果醬餅乾注入更多文化與藝術的魅力。


 

 

jamikuki 果醬餅乾專賣店

電話：02-2558-2068
地址：台北市大同區南京西路 25巷20-4號

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