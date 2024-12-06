中山區火鍋最新推薦！冬天到就是要吃火鍋，近日中山區附近上班族有口福了，陸續有個人小火鍋、麻辣鍋還是特色韓式雞湯鍋插旗中山區，其中小火鍋霸主「六扇門」以平價160元自助吧吃泡麵、豬油拌飯和冰淇淋等，在台北小資族掀起討論話題。另外，在中山站兩層樓的「鐘路大多力韓雞湯」則是以全台第一家韓式辣雞湯為主打，比臉盆還大的雞湯鍋吃得超過癮。



▲▼ 中山區火鍋推薦「鐘路大多力韓雞湯、無雙號麻辣火鍋、六扇門」/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



中山區火鍋新開店推薦：鐘路大多力韓雞湯

堪稱台北競爭最激烈的美食戰區中山南西商圈，又多一間新開韓式料理「鐘路大多力韓雞湯」可以選擇，將韓國首爾鐘路區必吃的蒜辣雞湯文化引進台北，讓大家有除了韓式炸雞、韓式烤肉、韓式豆腐鍋之外的不同選擇。於今日試營運加碼推出限量餐點5折超級下殺優惠，一定要趁早來排隊搶吃優惠。



鐘路大多力韓雞湯 店家資訊

營業時間：11:30～24:00（12/7起）

地址：台北市大同區南京西路81號

電話：（02）2559-8896

全文介紹：中山站韓式料理加一！鐘路大多力韓雞湯插旗 5折吃爆量蒜頭雞湯。



▲▼ 中山站韓式料理新開店「鐘路大多力韓雞湯」有韓式炸雞等韓式料理/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝





中山區麻辣鍋宵夜推薦：無雙號麻辣火鍋

捷運松江南京上班族注意，全新麻辣火鍋「無雙號麻辣火鍋」首號店試營運！天氣逐漸轉涼，就是要揪人吃火鍋，位於中山區南京東路的「無雙號麻辣火鍋」，完整重現70年代台灣西餐廳和大飯店的特色，走進店內彷彿搭上時光機般重返懷舊時代。更喊出全台最軟嫩鴨血的口號，跟麻辣鍋控發起挑戰，於即日起正式試營運、營業至半夜12點，就算是宵夜場也能爽吃麻辣鍋。



無雙號麻辣火鍋 門市資訊

地址：台北市中山區南京東路二段76號（台北捷運松江南京1號出口）

電話：(02)2568-2232

營業時間：12：00～24：00

全文介紹：中山區火鍋新開店！無雙號麻辣火鍋挑戰最嫩鴨血 台北宵夜火鍋加一。



▲▼中山區麻辣火鍋推薦「無雙號麻辣火鍋」/ 無雙號麻辣火鍋提供、WalkerLand窩客島整理



中山區小火鍋自助吧推薦：六扇門

一個人就開吃的個人小火鍋霸主「六扇門」，台北首號店終於正式開幕了！為了慶賀六扇門台北中山正式開幕，特別推出快閃買一送一優惠，最便宜160元就能開兩鍋吃，等於一個人80元就可以吃到熱騰騰的火鍋，和無限吃的自助吧台，中山區火鍋控都要先衝去吃鍋。



六扇門 中山農安店

門市地址：台北市中山區農安街273號

營業時間：週一至日11：00～23：00

門市電話：02-25067070

全文介紹：中山區火鍋新開店160元開吃！六扇門火鍋插旗 泡麵、豬油拌飯吃到飽。



▲▼六扇門小火鍋台北首店超過30款鍋底、自助吧吃到飽 / 六扇門提供、WalkerLand窩客島整理

