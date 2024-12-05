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中山站韓式料理加一！鐘路大多力韓雞湯插旗 5折吃爆量蒜頭雞湯。

鐘路大多力韓雞湯 中山站美食 韓式料理 新開店 more
2024-12-05 10:17:00 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之
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編輯 鄭雅之

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中山站美食再加一！堪稱台北競爭最激烈的美食戰區中山南西商圈，又多一間新開韓式料理「鐘路大多力韓雞湯」可以選擇，將韓國首爾鐘路區必吃的蒜辣雞湯文化引進台北，讓大家有除了韓式炸雞、韓式烤肉、韓式豆腐鍋之外的不同選擇。於今日試營運加碼推出限量餐點5折超級下殺優惠，一定要趁早來排隊搶吃優惠。

▲▼ 中山站韓式料理新開店「鐘路大多力韓雞湯」5折優惠/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



由韓國大叔Sung、台灣大叔Jeremy共同創辦的全新品牌「鐘路大多力韓雞湯」，調味上沿襲韓國70年的經典美味，主打元祖辣雞湯與清燉韓雞湯，用料上則是嚴選台灣在地高品質食材，包括元榆牧場放山黑羽土雞、嘉義有機農家契作的大蔥和雲林蒜頭，猶如臉盆大的蒜辣雞湯鍋上桌，就能看見爆量的蒜頭和大蔥，香氣逼人。只為了呈現最濃郁的蒜香、蔥鮮甜味湯頭。

▲▼ 中山站韓式料理新開店「鐘路大多力韓雞湯」爆量蒜末、大蔥/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


並提供五步驟吃法，建議先將鍋內的新鮮蒜末加到芥末沾醬料碟中，第二則是先吃麵粉年糕；再來品嚐黑羽土雞和燉製軟爛的馬鈴薯，最後一定要加點「手工刀切麵」，吸滿湯汁的麵條充滿蒜香味好不過癮。又或是吃到湯汁濃稠後，再進行現做黃豆芽炒飯二吃，加入獨家研發的醬料和韓式芝麻油拌炒出鍋巴炒飯，一鍋到底的滿足感令人難以抗拒。

▲▼ 中山站韓式料理新開店「鐘路大多力韓雞湯」5步驟吃法推薦/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


除了雞湯，也提供各式各樣的韓式特色料理，首推必吃為韓式炸雞，有辣甜濃郁的洋釀炸雞、香鹹下酒的醬油炸雞和鹹甜交織的雪花起司炸雞。而韓式飯捲則是根據健康飲食創意變化出「鮮蝦蛋捲」，以高蛋白鮮蝦與豐富蔬菜取代白飯。想要來點療癒感的話，則是有會牽絲的「起司馬鈴薯煎餅」可以選擇。「鐘路大多力韓雞湯」於12/5、12/6試營運期間每日前50組用餐客人可享全品項餐點半價優惠，歡慶新品牌開幕。

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▲▼ 中山站韓式料理新開店「鐘路大多力韓雞湯」有韓式炸雞等韓式料理/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


 

鐘路大多力韓雞湯 店家資訊

營業時間：11:30～24:00（12/7起）
地址：台北市大同區南京西路81號
電話：（02）2559-8896
訂位系統：https://walkr.tw/ZDpX3Yzk
 

鐘路大多力韓雞湯 開幕優惠

試營運日期：12/5、12/6
優惠內容：每日前50組用餐，餐點享半價（每組上限6人，飲料及酒類不含，服務費以原價計算）。

 

更多鐘路 大多力韓雞湯照片：





 

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鐘路大多力韓雞湯

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