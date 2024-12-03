捷運松江南京上班族注意，全新麻辣火鍋「無雙號麻辣火鍋」首號店試營運！天氣逐漸轉涼，就是要揪人吃火鍋，位於中山區南京東路的「無雙號麻辣火鍋」，完整重現70年代台灣西餐廳和大飯店的特色，走進店內彷彿搭上時光機般重返懷舊時代。更喊出全台最軟嫩鴨血的口號，跟麻辣鍋控發起挑戰，於即日起正式試營運、營業至半夜12點，就算是宵夜場也能爽吃麻辣鍋。
▲▼中山區火鍋新開店「無雙號麻辣火鍋」位於捷運松江南京站旁/ WalkerLand窩客島整理提供。
為了完美呈現70年代的時代感，創辦人林丸迪特意將珍藏的古物拿出來展示，從老花磚、氣泡燈到懷舊壁紙，每一處細節都蘊藏著他對台式文化的深厚情感，，讓餐廳不僅是一處用餐空間，更成為一個文化展覽場域。創造了第一位十八銅人服務員「丸迪」，滑稽的動作和趣味的表情成為餐廳的一大亮點。創辦人將經典針灸圖中的穴位趣味化，變成了各式火鍋食材，讓等待的過程也充滿歡笑。
▲▼中山區火鍋新開店「無雙號麻辣火鍋」70年代懷舊氛圍/ WalkerLand窩客島整理提供。
火鍋的靈魂在於湯底，而「無雙號麻辣火鍋」則將這點發揮到極致。採用古法熬製的麻辣湯頭，以花椒、八角等多種中藥材精心調製，溫潤而多層次的口感令人驚艷。而鎮店之寶鴨血更是吸睛，口感如布丁般滑嫩，入口即化的細緻質地挑戰火鍋控的味蕾極限。「無雙號」提供超過60種新鮮食材選擇，從肉品到海鮮一應俱全，滿足不同口味需求。即使不愛吃辣的人也能找到屬於自己的鍋物搭配，絕對是今冬火鍋清單必收的一站。
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▲中山區火鍋新開店「無雙號麻辣火鍋」挑戰全台最軟嫩鴨血/ WalkerLand窩客島整理提供。
無雙號麻辣火鍋 門市資訊
地址：台北市中山區南京東路二段76號（台北捷運松江南京1號出口）
電話：(02)2568-2232
營業時間：12：00～24：00
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