捷運松江南京上班族注意，全新麻辣火鍋「無雙號麻辣火鍋」首號店試營運！天氣逐漸轉涼，就是要揪人吃火鍋，位於中山區南京東路的「無雙號麻辣火鍋」，完整重現70年代台灣西餐廳和大飯店的特色，走進店內彷彿搭上時光機般重返懷舊時代。更喊出全台最軟嫩鴨血的口號，跟麻辣鍋控發起挑戰，於即日起正式試營運、營業至半夜12點，就算是宵夜場也能爽吃麻辣鍋。



▲▼中山區火鍋新開店「無雙號麻辣火鍋」位於捷運松江南京站旁/ WalkerLand窩客島整理提供。







