位於九州最北端、鎮守關門海峽的「和布刈神社」，大約創建於西元200年，至今已超過1800年歷史，是代表性的九州神社之一，更是拍攝關門海峽和關門大橋景緻的絕佳之處；此外，喜歡抽御神籤的旅人來到「和布刈神社」肯定不能錯過河豚造型御神籤。 ▲▼ 北九州景點推薦和布刈神社/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



據聞，因仲哀天皇的妃子神功皇后在「三韓征伐」時曾造訪此處，遂而決定建造的神社向保佑自己的神靈表達感謝；「和布刈」為割海帶之意，每年舊曆元旦會舉行「和布刈神事」，會由三名神職人員各執火把、提桶、鐮刀入海，在海岸採割裙帶菜用於供奉神靈，並且為無形民俗文化財產。▲▼ 和布刈神社是拍攝關門海峽和關門大橋景緻的絕佳之處/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「和布刈神社」不僅坐擁天獨厚的地理環境，御神籤亦別具特色，這裡的御神籤特別設計成河豚造型，並且採取「釣魚」的方式，只要投日幣300圓就能「釣」出自己的運勢。日本神社控、御神籤蒐藏迷來到「和布刈神社」絕對要釣一個河豚造型御神籤



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▲來和布刈神社一定要「釣」河豚造型御神籤/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

和布刈神社 資訊

地址：北九州市門司區門司3492

電話：093-321-0749