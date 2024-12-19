鄰近JR小倉站的「旦過市場」是日本小倉必逛的魚市場，更有「北九州市民的廚房」之稱，由於漁獲、肉品蔬果等食材都新鮮又優惠，在地人都喜歡來此採買。市場裏頭也有些美食餐廳，如果想吃迴轉壽司、窩客島特別推薦當地人一致好評的「活脂の虎」。



▲▼活脂の虎是在地人一致推薦的迴轉壽司店/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



在地人超推薦的迴轉壽司「活脂の虎」主打極度新鮮又大份量，採觸控式螢幕點餐，即便不懂日文的外國觀光客亦可輕鬆看著圖片點餐，「新幹線」會載著新鮮餐點直達你的座位；迴轉壽司價格落在150日圓至600日圓之間，而消費每滿2000日圓即可獲得一枚代幣、轉一次扭蛋。▲▼活脂の虎以新鮮又大份量文明，並以「新幹線」送餐/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝「活脂の虎」每盤食材都相當新鮮實在，並且生魚片厚度相對大多數迴轉壽司店來得大塊又厚實，絕對能讓日本料理愛好者吃得滿足又飽足。此外，連味噌湯內含的蛤蜊份量亦十分驚人，喜歡吃迴轉壽司的旅人來到北九州小倉市一定不能錯過在地人推薦必吃的「活脂の虎」。推薦閱讀： 70年九州豚骨拉麵！小倉老字號拉麵店「一平本店」，百大九州美食選店之一。 ▲活脂の虎的味噌湯蛤蜊份量驚人/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲在活脂の虎消費每滿兩千日圓可轉一次扭蛋/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「活脂の虎」店家資訊

地址：福岡県北九州市小倉北区魚町3丁目2番17号

電話：050-5595-6829