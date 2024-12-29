冬天來了~當然要吃熱熱的燒仙草來暖身子啊！台北每年冬天都冷得讓人瑟瑟發抖，再搭配上東北季風的雨，濕氣與冷氣交加更是冷到皮皮挫。不過不用害怕！窩客島整理了６間台北超推的燒仙草，讓你在這個寒冷逼人的冬天，也能獲得又甜又暖的慰藉。



▲超推的燒仙草店６選，冬天就是要吃燒仙草/ WalkerLand窩客島整理提供



冬天的時候如果來上一碗熱騰騰的美味燒仙草，簡直是世上最幸福的事，開在萬華的萬華林建發仙草冰燒仙草，已經有五十年的歷史，用美好的古早味溫暖每一代台北人的冬天，而216粉圓大王則是豆花混仙草的創意搭配，在暖身的同時還能吃到不一樣的新風味。天氣越來越冷了，你還不趕快動身去買一杯暖暖的燒仙草來吃嗎？



▲台北６間超推燒仙草店，冷冷的冬天絕對不能錯過/ WalkerLand窩客島整理提供



台北古早味燒仙草#萬華林建發仙草冰燒仙草

部落客 ifunny艾方妮 說：

已切成一條條的仙草，沽溜滑順，糖水不會過甜，簡單的仙草就如同單純的童年一般。



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＃萬華林建發仙草冰燒仙草

地址：台北市萬華區艋舺大道138號

電話：02 2302 9044

完整介紹於窩客島分享：龍山寺站 | 萬華林建發仙草冰 50年老店 就是懷念的好滋味 - ifunny 艾方妮的遊樂場



▲▼台台北古早味萬華林建發仙草冰燒仙草/ WalkerLand窩客島整理提供





台北口感豐富的燒仙草#咕比豆花

部落客 冠婷｜生活趣 說：

微甜滑順帶有天然清香味的燒仙草，搭配以二砂熬煮的低甜度紅豆、粉圓、芋圓、地瓜圓，在柔膩、滑順的口感中增添Q彈、有咬勁，與鬆軟綿密的口感



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＃咕比豆花

地址：台北市中山區新生北路二段129-2號B室

電話：0983 603 462

完整介紹於窩客島分享：【咕比豆花】大同區銅板價美食推薦，延三夜市燒仙草推薦，大稻埕適合約會的網美景點│菜單



▲▼台北口感超豐富咕比豆花燒仙草/ WalkerLand窩客島整理提供





台北超創意燒仙草#216粉圓大王

部落客 靜香EAT 說：

靜香頭一次吃到豆花混燒仙草，相當創新的搭配，一次吃到兩種我愛的甜品更符合處女座精打細算的宗旨。熱豆花可以選2種櫥窗內的配料，靜香挑芋頭跟雪蓮子，整碗份量還不少，吃完晚餐再來一碗甜品可以飽到隔天中午。



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＃216粉圓大王

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷40弄3號

電話：02 2711 8002

完整介紹於窩客島分享：東區超隱密豆花店，頭一次看到豆花跟燒仙草搭在一起的吃法好新奇，多種手工配料自由選



▲▼台北超有創意216粉圓大王燒仙草/ WalkerLand窩客島整理提供





台北超推燒仙草#秘方雪人兄弟 大安店

部落客 老K 說：

燒仙草味道還不錯，地瓜圓QQ軟軟滿搭的。



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＃秘方雪人兄弟 大安店

地址：台北市大安區大安路一段194號

電話：02 2703 6563

完整介紹於窩客島分享：

冬天也要吃冰呀 當然也可以吃熱呼呼的燒仙草-秘方雪人兄弟 Snow Bro@大安站@仁愛醫院



▲▼台北超推雪人兄弟燒仙草/ WalkerLand窩客島整理提供





台北必喝燒仙草#津津豆花

部落客 老K 說：

綜合燒仙草裏面有，芋圓、地瓜圓、紅白小湯圓、粉圓、大紅豆跟硬花生，老K不吃大紅豆所以沒有加，他們家的燒仙草喝起來非常舒服，沒有奇怪的味道，雖然稍甜了一點點，不過冬天喝起來好幸福呀。



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＃津津豆花

地址：台北市士林區和豐街25號

電話：02 2883 3189

完整介紹於窩客島分享：超特別的芋泥豆花滑順又美味 燒仙草也好吃哦-津津豆花@捷運劍潭站@承德橋



▲▼台北必喝津津豆花燒仙草/ WalkerLand窩客島整理提供





台北絕不能錯過的燒仙草#水龜伯古早味

部落客 happyperry 說：

燒仙草滿甜的，不過也很大一碗，然後還有附一包硬花生，配料一樣選了綜合芋園、珍珠，還有白木耳，白木耳煮得滿軟得還不錯。



＃水龜伯古早味

地址：台北市北投區石牌路二段75巷8號

電話：02 2827 4788

完整介紹於窩客島分享：[食] 台北北投/石牌人氣美食，古早裝潢配上好吃燒麻糬/豆花/剉冰-水龜伯古早味



▲▼台北絕不能錯過的水龜伯古早味燒仙草/ WalkerLand窩客島整理提供

