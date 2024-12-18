鐵道迷、親子旅遊規劃門司港一日遊行程，一定要排入「九州鐵道紀念館」！紀念館建築本身為九州鐵道公司最初的舊址，這裡可以欣賞數款退役火車，並藉由早期各式各樣的鐵道相關物件進一步了解九州鐵道發展史，甚至還能親自體驗駕駛火車的樂趣。
▲▼九州鐵道紀念館展示數款退役火車，鐵道迷必來門司港景點/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
自JR門司港站步行至「九州鐵道紀念館」只要3分鐘，每人入場費只要300日圓。園內展示著8列曾於九州鐵道奔馳的退役火車，部分火車還能入內參觀、乘坐，而日本最早的臥舖火車也在「九州鐵道紀念館」悄然無聲地繼續為大眾服務。
▲日本早期臥舖火車在九州鐵道紀念館也看得到/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
▲九州鐵道紀念館打造早期火車月台場景/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
「九州鐵道紀念館」為兩層樓的博物館，常設展區陳列著各種九州鐵道相關文物，包括車票、便當盒、鐵道標誌以及員工制服等；此外，窩客島特別推薦火車駕駛模擬體驗，只要100日圓即可在擬真的駕駛室開火車，過程要密切注意行車速度、到站時間等細節，即便不是鐵道迷也直呼超好玩。
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▲在九州鐵道紀念館體驗開火車的民眾/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
▲九州鐵道紀念館有許多鐵道和火車周邊商品等著鐵道迷來爆買/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
九州鐵道紀念館 資訊
地址：北九州市門司區清瀧2-3-29
電話：093-322-1006