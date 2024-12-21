位於面對著關門海峽、連接本州與九州的小倉地區，為昔日作戰建設城堡的不二之選，而經歷全毀又重建的「小倉城」自然是代表性的北九州景點；建築迷一定要知道的是，天守閣結構通常是越上層越小，但小倉城第五層卻比第四層大，因此「小倉城」的天守閣又被稱作「唐造天守」，日本旅遊愛好者來此不妨留意一下。



▲▼小倉城是小倉代表性景點，在此可以了解小倉的人文歷史/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「小倉城」一樓展示著昔日小倉城下町的生活樣貌，不僅有各式各樣的模型造景，還免費提供江戶時代的服裝讓大家可以依自行喜好、在「小倉城」扮演武士或公主，以及窩客島推薦必玩的娛樂設施「流鏑馬」，讓現代人能輕鬆體驗古人騎馬射箭的刺激感。▲小倉城昔日小倉城下町的生活樣貌/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲小倉城必玩流鏑馬，可以體驗古人騎馬射箭的樂趣/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝想進一步了解「小倉城」歷史的日本文化愛好者記得要去放映室觀賞影片，只要十分鐘即可對擁有四百年歷史的「小倉城」暸若指掌；此外，「小倉城」樓上設有咖啡館，可以在富有歷史氣息的空間悠哉地喝咖啡、俯瞰小倉市景。而每逢櫻花季，這裡亦是超人氣的小倉賞櫻景點。

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▲在小倉城與武士造景互動、拍照留念的民眾/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲在小倉城內的咖啡館可以俯瞰小倉市景/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

小倉城資訊

地址：北九州市小倉北區城內2-1

電話：+81-93-561-1210