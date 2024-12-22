北九州情侶一定知道的「門司港懷舊展望室」座落福岡縣北九州市門司港邊，高103公尺、是當地最高建築，頂樓的展望台不僅可以飽覽關門海峽的壯闊景緻，也能遙望對岸的山口縣。而且「門司港懷舊展望室」票價便宜，每人只要300日圓，可以說是情侶們最愛的超人氣福岡景點之一。



▲▼北九州景點推薦「門司港懷舊展望室」/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



除了「門司港懷舊展望室」之外，在不遠處的「和布刈第二展望台」的木製平臺上，同樣可以飽覽關門海峽與關門橋景緻，晝夜各有魅力，亦是當地人推薦的北九州約會聖地，並且這裡也是電影《魔法時刻》的取景地。值得一提的是，「和布刈第二展望台」周邊的「源平壇之浦合戰畫卷」是日本國內最大級壁畫、由1,400張有田燒陶板拼貼而成。



▲在和布刈第二展望台可以飽覽關門海峽與關門橋景緻/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲和布刈第二展望台旁的「源平壇之浦合戰畫卷」由1,400張有田燒陶板製成/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝











門司港懷舊展望室資訊

地址：北九州市門司區東港町1-32 門司港懷舊家園31樓

電話：+81-93-321-4151



和布刈公園第二展望台資訊

地址：福岡縣北九州市門司區大字門司·舊門司二丁目