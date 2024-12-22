北九州情侶一定知道的「門司港懷舊展望室」座落福岡縣北九州市門司港邊，高103公尺、是當地最高建築，頂樓的展望台不僅可以飽覽關門海峽的壯闊景緻，也能遙望對岸的山口縣。而且「門司港懷舊展望室」票價便宜，每人只要300日圓，可以說是情侶們最愛的超人氣福岡景點之一。
▲▼北九州景點推薦「門司港懷舊展望室」/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
天氣良好之際，在「門司港懷舊展望室」可以盡情俯瞰關門海峽景緻，並設置放大17倍率的數位望遠鏡，以及愜意的咖啡館；值得一提的是，門司港自古便是日本舉足輕重的港口，台灣亦在此寫下了歷史性的一頁，從「門司港懷舊展望室」可遠眺當年「馬關條約」簽署地點「春帆樓」，讓約會景點多了一些「成就」價值。
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▲▼在「門司港懷舊展望室」可以飽覽關門海峽與關門橋景緻/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
除了「門司港懷舊展望室」之外，在不遠處的「和布刈第二展望台」的木製平臺上，同樣可以飽覽關門海峽與關門橋景緻，晝夜各有魅力，亦是當地人推薦的北九州約會聖地，並且這裡也是電影《魔法時刻》的取景地。值得一提的是，「和布刈第二展望台」周邊的「源平壇之浦合戰畫卷」是日本國內最大級壁畫、由1,400張有田燒陶板拼貼而成。
▲在和布刈第二展望台可以飽覽關門海峽與關門橋景緻/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
▲和布刈第二展望台旁的「源平壇之浦合戰畫卷」由1,400張有田燒陶板製成/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
門司港懷舊展望室資訊
地址：北九州市門司區東港町1-32 門司港懷舊家園31樓
電話：+81-93-321-4151
和布刈公園第二展望台資訊
地址：福岡縣北九州市門司區大字門司·舊門司二丁目