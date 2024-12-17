走過四十年歲月，喜豐香1985以「不惑」為題，展現對自我品牌的深刻認同與理解，從一塊漢餅出發，不僅延續台灣傳統餅藝的精神，更致力於探索「漢餅」在當代的想像空間，四十年的堅持，讓餅如其人，承載著生活中的百味縮影。

四十週年主題 : 福祿壽囍，重新詮釋漢餅東方美學

喜豐香1985以台灣的吉祥文化為靈感，推出《肆。蒔》福祿壽囍禮盒，四福元素以竹青蝴蝶（沐春蘋果酥）、杏黃花鹿（祿夏赤子酥）、赤紅烏龜（蒔秋芒果酥）及玄黑喜鵲（玄冬伯爵酥）為創作基調，融入台灣果物，如金鑽鳳梨、愛文芒果、紅心芭樂、柴燒桂圓等風味，結合傳統餅模工法與新中式美感，重新定義漢餅的味覺層次與文化意涵。



這份禮盒的設計不僅是產品，更是一場關於東方美感的探索，由餅藝師、餅模師與水墨膠彩藝術家共同攜手，將傳統技藝與文化語彙轉化為當代的祝福載體，透過樸素而直白的藝術語言，傳遞歲月的故事與對生活的美好期盼。



▲《肆。蒔》福祿壽囍禮盒

手路技藝的未來—將漢餅文化融入永續發展

在邁向未來的旅程中，喜豐香1985不僅延續手路技藝，還積極推動產業創新與ESG實踐，藉由文化語言與在地食材，讓每塊漢餅都成為連結土地與人文的橋樑。同時，我們跨越產業非典型的界線，持續以美感餅席的方式，攜手藝術家與品牌，讓地域性的漢餅風味走進更多城市，與當代溝通。

手作精神的共鳴—漢餅與布包的完美結合

喜豐香1985攜手大甲一帆布包，於四十週年推出聯名款《帶袋漢餅走》，提袋以職人手工打造，結合「台灣早期農用提袋」主題設計，融合環保與實用性，承載漢餅文化與生活美感，此跨界合作展現兩品牌對手作精神的堅持，將傳統與現代美學完美結合，為日常增添溫暖與祝福。



▲《帶袋漢餅走》提袋以職人手工打造，結合「台灣早期農用提袋」為主題設計

製作的不只是一塊漢餅，而是生活中百味的縮影

在喜豐香1985四十週年的新起點上，我們期待通過手路技藝與創新的文化對話，將台灣漢餅推向更廣闊的世界，讓更多人感受到這份來自土地的溫度與情感，為生活增添不一樣的日常韻味。

