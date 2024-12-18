早餐就吃Q Burger韓式早餐！Q Burger再次掀起「世界風味賞」熱潮，這次「韓國站」主打道地韓式早午餐，從酥脆奶香的布里歐吐司系列、甜辣夠味的洋釀脆雞球，到韓國進口柚香醬調配的「柚香四季春」，帶來讓人一口接一口的經典韓味。此外，Q Burger還推出APP會員限定活動，除了可享半價嚐鮮券，還有機會抽中「首爾雙人滑雪行」，堪稱今年冬季最值得期待的美食企劃。



▲▼Q Burger韓式早餐推薦/ Q Burger提供、WalkerLand窩客島整理



Q Burger韓國站新品

「韓國站」餐點設計上展現滿滿誠意。首先是人氣必嚐的「洋釀脆雞腿布里歐吐司」，酥脆的雞腿肉裹上濃郁甜辣的洋釀醬，搭配烤得金黃的布里歐吐司，每一口都讓人滿足。愛吃韓式料理的朋友也不能錯過「韓式辣炒起士泡麵」，特調韓式辣醬配上Q彈麵條與香濃起士，辣中帶甜的風味讓人一試成主顧。早晨想要來點清爽的選擇，「嫩蛋起士布里歐吐司」則以濃郁蛋香與酥脆吐司的組合，打造口感豐富的經典風味。▲▼Q Burger韓式早餐有吐司、炒泡麵/ Q Burger提供、WalkerLand窩客島整理除了餐點表現亮眼，Q Burger也將韓國在地飲品帶回台灣。冬季必喝的「草莓牛奶」，嚴選新鮮蜜漬草莓丁搭配100%無調整鮮奶，每一口都喝得到酸甜果肉，成為早晨的最佳搭檔。而「柚香四季春」則選用韓國黃金柚子醬，融合台灣四季春茶，酸甜滋味完美解膩，無論是溫熱暖身或冰涼暢飲，都讓人愛不釋手。▲▼Q Burger韓式早餐有草莓牛奶和柚香四季春/ Q Burger提供、WalkerLand窩客島整理為了回饋粉絲，Q Burger「韓國站」特別推出一系列會員專屬活動。12月18日至2025年1月7日止，APP會員購買新品即可參加「首爾雙人滑雪行」抽獎，連續三週送出三組幸運名額。同時還能以1點點數兌換「半價嚐鮮券」，超值餐點輪番登場，想要搶優惠的朋友手腳可得快！詳細活動資訊可至Q Burger官方網站查詢。推薦閱讀：▲▼Q Burger會員優惠有半價/ Q Burger提供、WalkerLand窩客島整理

嫩蛋起士布里歐吐司 $55

洋釀脆雞腿布里歐吐司(辣)

單點$95，套餐(小份V型脆薯+小份沙拉)＄150



韓式辣炒起士泡麵(辣)$75，洋釀脆雞腿加價購$60

洋釀脆雞球(辣)$59

草莓牛奶(冰)M$55/L$65

柚香四季春(冰/涼/溫/熱)M$45/L$55



Q Burger 優惠活動資訊

1、購買新品抽「首爾雙人滑雪行」

活動辦法：2025/1/7前，APP會員凡購買『韓國站新品』，即獲得抽『首爾雙人滑雪行』資格(連抽三週)。

第一波2024/12/18-12/24，抽1名中獎者。

第二波2024/12/25-12/31，抽1名中獎者。

第三波2025/1/1-1/7，抽1名中獎者。



2、APP會員1點點數兌換「新品半價嚐鮮券」

12/18~12/24 洋釀脆雞球 嚐鮮價＄29

12/25~12/31 草莓牛奶(中) 嚐鮮價＄27

01/01~01/07 柚香四季春(中) 嚐鮮價＄22



3、週末限定超值餐

12/21~12/22 洋釀脆雞腿布里歐吐司超值餐 優惠價＄150

12/28~12/29 韓式辣炒起士泡麵超值餐 優惠價＄75