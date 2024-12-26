1933年開業的「林田酒店」是一間鄰近JR小倉站的日本酒專賣店，同時也是當地人的「白天酒吧」，午後閒暇之餘，不乏熟客會坐在吧檯和開朗的老闆林田法惠邊喝著清酒邊話家常；值得一提的是，「林田酒店」為福岡縣1837年創立的「林龍平酒造場」直營店，以清酒「九州菊」廣為人知。



▲▼開業近百年的林田酒店是少數仍持續經營的「角打ち」之一。/ WalkerLand窩客島記者 楊婷雅 拍攝



「角打ち」原意指將酒注入「枡」後直接飲用，在北九州則有在販售酒精飲料的商店一角喝酒、「迷你酒吧」的含義。1901 年八幡製鐵所於北九州開業，由於工廠採24小時的輪班制度，遂而興起不分晝夜飲酒的「角打ち」文化，礙於白天居酒屋和酒吧未營業，眾多勞工朋友便聚集在酒類專賣店飲酒，早期提供飲酒服務的酒鋪高達700家，目前僅剩約50家持續經營，「林田酒店」便是其中之一。來到「林田酒店」一定不能錯過他們自家釀造、獲獎無數的「九州菊」系列清酒。得到的福岡在地酒類獎項早已不勝枚舉之外，更榮獲數次國家新酒鑑定金獎肯定，而許多日本人逢年過節也會來「林田酒店」購入「九州菊」作為九州伴手禮、贈予喜愛喝清酒的親友。▲「枡」最早為度量單位，後來亦可直接作為食器使用/ WalkerLand窩客島記者 楊婷雅 拍攝▲來林田酒店一定要試飲「九州菊」系列清酒/ WalkerLand窩客島記者 楊婷雅 拍攝然而，「林田酒店」令人印象深刻的不只是清酒，負責顧店、爽朗待客的第三代老闆林田法惠尤其讓人難忘。即便語言不通，她仍樂於與上門試飲的外國觀光客分享「九州菊」的美好之處、談天說笑。提及身為第六代的孫子之際，臉上頓時流露出慈祥的笑容；相信在「林田酒店」讓清酒愛好者溫暖起來的不單是酒精，還包含老闆林田法惠的真摯情意。推薦閱讀： 日本百大名城！福岡賞櫻景點「小倉城」，流鏑馬體驗必玩。 ▲林田酒店第三代老闆林田法惠認真推廣「九州菊」/ WalkerLand窩客島記者 楊婷雅 拍攝▲林田酒店第三代老闆林田法惠看著孫子照片流露慈祥笑容/ WalkerLand窩客島記者 楊婷雅 拍攝

林田酒店店家資訊

地址：福岡県北九州市小倉北区京町2-3-17

電話：093-521-2368