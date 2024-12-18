高雄注意！「魷魚遊戲2」英熙娃娃即將佔領高雄港！已經準備要來高雄駁二朝聖打卡的朋友，除了在藝術特區逛文創市集挖寶、高雄港欣賞夕陽、踩點高雄流行音樂中心之外，高雄鹽埕經典美食必不可少，這次窩客島選出7間高雄鹽埕美食口袋清單！讓你高雄鹽埕玩一整天都有得吃。



▲高雄鹽埕駁二美食7選，最美親子友善餐廳、季節創意料理好拍又好吃 / WalkerLand窩客島整理



步行3分鐘到駁二的「 萊恩咖啡」附有兒童遊戲室，讓家長能吃得安心；如果情侶約會想要有儀式感，推薦「relish嚐·賞」驚喜創意料理；還有在地人推薦巷弄隱藏美食「讚鍋燒麵」，湯頭鮮美，跟著吃不會錯；想喝飲料解解膩，高雄三大奶茶之一「香茗茶行」是你的最佳選擇！不加冰塊的堅持，每一口都是清新茶香。高雄鹽埕駁二吃飽喝足才不虛此行。



▲高雄鹽埕駁二在地美食必收清單 招牌鮮奶茶、排隊牛肉麵 / WalkerLand窩客島整理



高雄駁二最美親子友善咖啡廳：RYAN CAFE & MILK TEA 萊恩咖啡

部落客 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 造訪 說：

波西米亞風格清新度假風格，親子、寵物友善，還可以讓寶貝盡情放電的兒童遊戲室，鹽埕區首推！親子友善咖啡廳，鄰近捷運站，走到駁二只要3分鐘唷！



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RYAN CAFE & MILK TEA 萊恩咖啡

地址：高雄市鹽埕區五福四路218號1樓

電話：07-531-2326

完整介紹由部落客「跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活」於窩客島分享：鄰近駁二超優質 文青細緻親子咖啡館 RYAN CAFE & MILK TEA X 輕食餐點、咖啡甜點、親子寵物友善 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活



▲▼鹽埕首間親子咖啡館：萊恩咖啡 / 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活提供、WalkerLand窩客島整理





高雄駁二日式咖哩口袋名單：新咖哩

部落客 貪食瑞秋a口袋名單 造訪 新咖哩 說：

之前大學時一直沒有機會來吃這家，因為之前還是餐車形式，位子少，真的人潮滿滿滿，不然來駁二逛逛剛好來吃這家很方便，內用也是氣氛店～重點是價格比我想像的便宜！價格都只有100初而已。



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新咖哩

地址：高雄市鹽埕區新化街57號

電話：0981-895-812

完整介紹由部落客「貪食瑞秋a口袋名單」於窩客島分享：【高雄美食】駁二CP值高、平價文青咖哩蛋包飯│新咖哩



▲▼高雄駁二人氣爆棚日式咖哩飯：新咖哩 / 貪食瑞秋a口袋名單提供、WalkerLand窩客島整理





高雄在地人推薦巷弄隱藏版美食：讚鍋燒麵

部落客 樂天小高&樂天人生 造訪 讚鍋燒麵 說：

湯頭有原味、沙茶、咖喱、牛奶、麻辣、泡菜、番茄及泰式等八樣，鍋燒麵大小碗僅差15元份量差很多，小高強烈建議直接點大碗比較划算，品嚐完覺得很美味定價親民，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。



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讚鍋燒麵

地址：高雄市鹽埕區新興街26-1號

電話：07-521-4564

完整介紹由部落客「樂天小高&樂天人生」於窩客島分享：吃。高雄美食｜鹽埕區。「讚 鍋燒麵」駁二週遭巷弄隱藏版鍋燒麵，網路Google386則評論4.6顆星好評



▲▼高雄鍋燒麵大碗料多湯頭鮮甜：讚鍋燒麵 / 樂天小高&樂天人生提供、WalkerLand窩客島整理



儀式感必吃預約制季節創意料理：relish嚐·賞

部落客 筑筑の吃喝玩樂記 造訪 relish嚐·賞 說：

地點位於高雄駁二藝術特區附近，店內寬敞明亮，像是一間午茶咖啡廳，主要為預約制的季節創意料理，適合喜歡視覺感觀創意料理的雅士們。



relish嚐·賞

地址：高雄市鹽埕區公園二路251號

電話：07-521-5350

完整介紹由部落客「筑筑の吃喝玩樂記」於窩客島分享：Relish嚐·賞-預約制的西日式套餐季節創意料理~高雄駁二藝術特區餐廳推薦



▲▼主廚曾任職香港米其林餐廳：relish嚐·賞 / 筑筑の吃喝玩樂記提供、WalkerLand窩客島整理



高雄60年老字號牛肉麵：港園牛肉麵

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 港園牛肉麵 說：

牛肉塊給的滿多大概有5～6塊唷，而且厚度都滿厚的，吃起來也很軟嫩，牛肉香味非常足，沒有很明顯的滷香氣，更能吃出牛肉本身的鮮甜感，真的是蠻強的。



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港園牛肉麵

地址：高雄市鹽埕區大成街55號

電話：07-561-3842

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：高雄市鹽埕區港園牛肉麵｜主打一個湯鮮肉大塊！在地經營六十年牛肉麵老店



▲▼高雄在地人必吃共同美食：港園牛肉麵 / 大手牽小手。玩樂趣提供、WalkerLand窩客島整理



在地營業78年老店！高雄三大奶茶之一：香茗茶行

部落客 跟著華少吃吃吃 造訪 香茗茶行 說：

香茗茶行是高雄鹽埕區的老字號茶行，歷經70多年的經營，依然保持著高品質的飲品。香茗招牌鮮奶茶不加冰塊的堅持，讓人喝到最純正的奶茶滋味，是高雄奶茶愛好者不可錯過的好地方。



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香茗茶行

地址：高雄市鹽埕區五福四路264號

電話：07-533-8242

完整介紹由部落客「跟著華少吃吃吃」於窩客島分享：高雄市鹽埕區高雄美食／在地營業70年老店！高雄三大奶茶之一「香茗茶行」



▲▼堅持傳統工法，呈現樸實自然古早風味：香茗茶行 / 跟著華少吃吃吃、WalkerLand窩客島整理



高雄駁二在地人必吃早餐：阿忠米粉湯

部落客 高雄旅遊王 造訪 阿忠米粉湯 說：

這裡的米粉湯頭鮮味十足，多樣的魚類料理，特別是使用新鮮虱目魚製作的各種美食。米粉湯使用粗米粉，搭配清爽的魚湯，口感滑溜，味道淡雅清爽，非常適合作為早餐。



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阿忠米粉湯

地址：高雄市鹽埕區新樂街229號

電話：0972-501-220

完整介紹由部落客「高雄旅遊王」於窩客島分享：高雄市鹽埕區高雄美食 – 阿忠米粉湯 x 鹽埕在地人無招牌的鮮味早餐！



▲▼隱藏必吃炸魚背骨晚來就沒了：阿忠米粉湯 / 高雄旅遊王提供、WalkerLand窩客島整理