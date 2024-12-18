Netflix「魷魚遊戲」第二季真的要來了，全聯攜手推出聯名活動「全聯經濟魷戲」，打造年度最吸睛的跨界合作。活動自12/18正式啟動，於台北信義區香堤大道設立為期一個月的期間限定攤位，以豐富的商品與互動體驗吸引消費者及影迷們參與，打造購物與娛樂結合的超強聯動。
此次「全聯經濟魷戲」攤位設計突破傳統，以巨型全聯購物籃造型空降香堤大道，外觀融入影集中粉紅守衛與綠色玩家服飾的經典元素，搭配吉祥物福利熊與虎利身穿綠色運動服，整體風格趣味十足。夜晚，攤位屋體亮燈後更呈現出迷人燈光效果，吸引了大批民眾駐足拍照。現場設有全支付打卡牆，讓影迷與粉絲可在充滿電影元素的氛圍中拍攝出獨具特色的照片。
為了進一步吸引目光，活動期間吉祥物福利熊與虎利將於攤位舉辦七天共十四場見面會，粉絲不僅能與這兩位超萌角色合影，還可欣賞到「魷魚遊戲」經典神曲「尬哩在一起」的舞蹈演出，現場氣氛歡樂非凡。這些活動定於下午四點及晚上七點登場，讓粉絲能在不同時間段盡情參與。
除了視覺與互動體驗，攤位還推出21款「魷魚遊戲」聯名商品，包括零食、爆米花、泡麵等多種選擇。消費者還可免積分以會員價購入12款獨家積分樂好物，從陶瓷馬克杯到雙肩背包、晴雨傘等實用商品一應俱全。這些限量商品不僅外型亮眼，更兼具實用性，勢必成為年末購物的搶手貨。
全聯特別設計的支付遊戲更是此活動的亮點之一，消費者可透過PX Pay參與四款專屬遊戲，包括復刻影集中椪糖挑戰的「椪碰運氣」、考驗記憶力的「記憶魷新」、需要敏捷反應的「地洞魷擊戰」以及考驗手速的「魷魚一百刀」。每款遊戲均設計巧妙，玩家闖關成功後有機會抽取優惠券或商品0元折扣碼，累積使用還可參加最終抽獎，贏取價值超過190萬元的VOLVO純電休旅車。這樣的創新支付模式將消費與遊戲結合，帶來了全新消費體驗。
同時，全支付也推出專屬活動「金豬魷你接」，吸引更多用戶參與。用戶只需下載或更新全支付APP並完成註冊，即可體驗活動期間限定的專屬介面，挑戰遊戲過關還能抽取總價值百萬的魷點，並獲取多達32個知名品牌優惠券，包括屈臣氏、大潤發、王品牛排、必勝客、肯德基等，覆蓋消費者日常生活的方方面面。不僅如此，分享遊戲結果至社交平台還有額外抽獎機會，參與感與趣味性雙重升級。
推薦閱讀：中山站復古Kitty快閃店！聖誕節中山快閃店 Hello Kitty拖鞋免費送。
並且福利熊的十歲生日成為此次活動的另一大亮點。作為超市界的國民偶像，福利熊自2015年誕生以來，參與超過300場活動，其萌態深植人心。這次特別選在12月31日「台北最High新年城」登台，帶來精彩的三分鐘串燒組曲表演，並與虎利共同演出「魷魚遊戲」的「123木頭人」橋段。跨年夜現場還有全支付推出的百萬紅包活動，觀眾只需掃描大螢幕上的QR Code，即可參加紅包抽獎，成功抽中者可獲取魷點紅包，用於全支付消費，為新年增添滿滿驚喜。
整個活動無論是從設計、內容還是互動體驗，都展現出全聯與Netflix聯名的強大創意與執行力。這場以「魷魚遊戲」為靈感的經濟魷戲，不僅滿足了影迷的期待，也為消費者帶來了嶄新的購物與娛樂體驗，成為年末至新年的最大焦點。從攤位設計到遊戲挑戰，從商品陳列到吉祥物互動，每一個細節都充滿驚喜與話題。
全聯經濟魷戲
活動期間：2024年12月18日至2025年1月19日。
攤位位置：台北信義區香堤大道。
攤位設計與亮點：巨型全聯購物籃造型，融合《魷魚遊戲》粉紅守衛與玩家綠色服裝元素，夜晚攤位會發光，適合打卡拍照。
聯名商品：21款零食、泡麵、爆米花等商品。
免積分好物：12款商品以會員價購買，包括陶瓷馬克杯、保溫壺、背包等實用商品。
支付優惠：使用PX Pay參與遊戲，可獲優惠券或商品折扣碼；累積參與還有機會抽價值190萬的VOLVO純電休旅車。
全聯吉祥物見面會
吉祥物角色：福利熊與虎利。
見面會場次：7天共14場，分別於下午4點及晚上7點舉行。
互動內容：兩位吉祥物身穿《魷魚遊戲》玩家服，與粉絲合影，並表演神曲《尬哩在一起》。
支付遊戲挑戰
遊戲參與：PX Pay進行4款支付遊戲，成功挑戰即可抽優惠券：
椪碰運氣：60秒內描出椪糖形狀。
記憶魷新：1分鐘內配對成對卡牌。
地洞魷擊戰：60秒內點擊玩家加分，打到福利熊扣分。
魷魚一百刀：40秒內切滿100刀。
遊戲獎勵：優惠券、0元商品折扣碼，及抽取價值百萬的全支付魷點。
福利熊十歲生日慶典
跨年活動：12月31日於「台北最High新年城」登台。
表演內容：福利熊與虎利演出《魷魚遊戲》的「123木頭人」橋段，並帶來3分鐘串燒組曲表演。
特別互動：現場掃描QR Code參與紅包抽獎，贏取百萬魷點。