Netflix「魷魚遊戲」第二季真的要來了，全聯攜手推出聯名活動「全聯經濟魷戲」，打造年度最吸睛的跨界合作。活動自12/18正式啟動，於台北信義區香堤大道設立為期一個月的期間限定攤位，以豐富的商品與互動體驗吸引消費者及影迷們參與，打造購物與娛樂結合的超強聯動。





此次「全聯經濟魷戲」攤位設計突破傳統，以巨型全聯購物籃造型空降香堤大道，外觀融入影集中粉紅守衛與綠色玩家服飾的經典元素，搭配吉祥物福利熊與虎利身穿綠色運動服，整體風格趣味十足。夜晚，攤位屋體亮燈後更呈現出迷人燈光效果，吸引了大批民眾駐足拍照。現場設有全支付打卡牆，讓影迷與粉絲可在充滿電影元素的氛圍中拍攝出獨具特色的照片。





全聯經濟魷戲

活動期間：2024年12月18日至2025年1月19日。

攤位位置：台北信義區香堤大道。

攤位設計與亮點：巨型全聯購物籃造型，融合《魷魚遊戲》粉紅守衛與玩家綠色服裝元素，夜晚攤位會發光，適合打卡拍照。

聯名商品：21款零食、泡麵、爆米花等商品。

免積分好物：12款商品以會員價購買，包括陶瓷馬克杯、保溫壺、背包等實用商品。

支付優惠：使用PX Pay參與遊戲，可獲優惠券或商品折扣碼；累積參與還有機會抽價值190萬的VOLVO純電休旅車。



全聯吉祥物見面會

吉祥物角色：福利熊與虎利。

見面會場次：7天共14場，分別於下午4點及晚上7點舉行。

互動內容：兩位吉祥物身穿《魷魚遊戲》玩家服，與粉絲合影，並表演神曲《尬哩在一起》。

支付遊戲挑戰

遊戲參與：PX Pay進行4款支付遊戲，成功挑戰即可抽優惠券：

椪碰運氣：60秒內描出椪糖形狀。

記憶魷新：1分鐘內配對成對卡牌。

地洞魷擊戰：60秒內點擊玩家加分，打到福利熊扣分。

魷魚一百刀：40秒內切滿100刀。

遊戲獎勵：優惠券、0元商品折扣碼，及抽取價值百萬的全支付魷點。



福利熊十歲生日慶典

跨年活動：12月31日於「台北最High新年城」登台。

表演內容：福利熊與虎利演出《魷魚遊戲》的「123木頭人」橋段，並帶來3分鐘串燒組曲表演。

特別互動：現場掃描QR Code參與紅包抽獎，贏取百萬魷點。

