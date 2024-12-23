設計人必來東京景點！日本唯一廣告博物館「Ad Museum Tokyo」位於東京汐留，在此可以一窺自日本江戶時期一路走來的廣告發展史。館內擁有豐富的日本廣告產業資料，並且開放免費入場，自然成了日本傳播科系學生常來報到、攝取創意靈感的絕佳去處。



▲▼創意人東京必來日本唯一廣告博物館Ad Museum Tokyo/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「Ad Museum Tokyo」藉由豐富的廣告圖文，部分資料有日、英文語音解說輔助，讓全球創意人得以了解日本廣告自江戶時期以來的演變，同時從不同時期的廣告亦可察覺日本人隨著時代變遷而產生的生活變化、以及流行趨勢等；東京廣告博物館另設有觸控式螢幕桌「收藏之桌」，讓大家可以快速搜尋關鍵字、查詢相關主題廣告，總計高達兩千多項日本廣告作品。▲Ad Museum Tokyo的「收藏之桌」擁有兩千筆廣告資料/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲Ad Museum Tokyo的廣告特展區/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝「Ad Museum Tokyo」除了常設展、特展之外，還有廣告圖書館，廣告設計、廣告創意學等書籍佔滿整面牆，可以在現場盡情閱讀，儼然是廣告、設計產業人的寶庫；此外，「Ad Museum Tokyo」的商店部，將不少日本懷舊廣告製成明信片和迷你線香等周邊商品，相信廣告人一定會愛東京廣告博物館。

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▲Ad Museum Tokyo附設的圖書館有滿滿的廣告產業書籍/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲Ad Museum Tokyo將日本懷舊廣告製成明信片/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

Ad Museum Tokyo 資訊

地址：東京都港区東新橋 1-8-2 カレッタ汐留 地下2階

電話：03-6218-2500