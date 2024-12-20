智策慧品牌顧問公司自2000年成立至今將屆滿25周年，為幫助更多台灣企業打響國際品牌知名度與社會影響力，並應用AI加速品牌轉型，智策慧今(19日)發表全新力作《品牌企劃的第一本書: 智創品牌與AI行銷科技》，並北中南巡迴舉辦新書分享會。
《智創品牌與AI行銷科技》集結智策慧品牌顧問公司25年品牌輔導的豐富經驗，可說是當代品牌企劃師的第一本專業書籍， AMT亞太行銷數位轉型聯盟協會理事長暨智策慧品牌顧問公司董事總經理吳秀倫、智策慧創辦人陳茂鴻、資深科技顧問楊文澤等作者群，特將多年來在品牌策略管理與AI科技行銷經驗集大成，全面解析自創品牌建立架構與實務步驟，以及如何運用生成式AI技術創新品牌，翻轉傳統行銷，加速品牌創新發展。
智策慧25周年暨台北場新書分享會，在政大公企中心現場共匯聚數百位推動台灣品牌發展領導菁英，包含政治大學傳播學院副院長張郁敏、台灣經濟研究院副院長周霞麗、KOI集團(50嵐)國際總部幕僚長潘昱廷、3D®Mats聖州企業(7764)董事長楊明舜、國際公關協會理事長黎榮章等，共同探討品牌與生成式AI科技發展議題，從品牌策略規劃到創新科技的應用，提供乾貨滿滿的全新實戰觀點。
在此同時，智策慧也宣布配合新書相輔相成，推出重磅品牌顧問界創新服務「全台首創AI品牌顧問服務平台-智商戰」。平台運用AI科技，整合線上線下資源提供一站式的品牌行銷服務，共有三大類別「智創品牌研究院」：以專業顧問服務為後盾，透過專業影音與文章內容，讓企業快速掌握行銷趨勢；「行銷服務得來速」：運用生成式AI技術自動生成文案、SEO文章與多媒體影音素材，幫助企業節省成本，大幅提升效率；以及「行銷科技一點靈」：提供全方位品牌行銷服務方案，依據企業的需求從策略建構、品牌營運到全球行銷傳播方案，為企業規劃未來藍圖，在變局中陪伴品牌一戰成名，邁向成功之路。
值得一提的是，「全台首創AI品牌顧問服務平台-智商戰」日前通過經濟部商業發展署服務業創新研發計畫(SIIR計畫)肯定，並攜手叡揚資訊、藍訊科技、思言科技等行銷科技業領導廠商合作，在平台搭載AI智能互動管理工具，較傳統聊天機器人提供更多服務功能與應用場景，讓企業能透過AI互動即時解答行銷品牌上的疑惑；搭載專業品牌顧問監修的 AI寫作服務也能輔助企業快速生成專業新聞稿與SEO部落格文章，在有限資源中更節省人力與時間成本。
智策慧過去配合LINE中小型店家數位轉型應援計畫，自2021年起，連續三年的提供品牌顧問預約諮詢、數位教材等輔導實踐，成功帶領全台２,000多家中小企業數位轉型，計畫當中成效優異的店家在顧問協助下，更創下6倍會員好友數成長、單月訂單成長7倍、降低近5成人力成本，品牌數位轉型展現驚人的成長力道，助攻本計畫榮獲國內外數十項社會影響力、社會創新等大獎。
智策慧創新研發的「全台首創AI品牌顧問服務平台-智商戰」，是一個能提供中小企業品牌一戰成名的超車道，也是中小企業可負擔得起的２４小時隨身品牌顧問，企業可運用生成式AI創新技術和最新數位行銷科技，幫助品牌在競爭激烈的市場中脫穎而出。即日起申請加入「智商戰」會員，即享AI品牌顧問全方位諮詢服務及線上課程推廣期服務，讓品牌搶先一戰成名！前往智商戰一探究竟：https://smebig.com/
智策慧品牌顧問公司自2000年成立至今將屆滿25周年，為幫助更多台灣企業打響國際品牌知名度與社會影響力，並應用AI加速品牌轉型，智策慧今(19日)發表全新力作《品牌企劃的第一本書: 智創品牌與AI行銷科技》，並北中南巡迴舉辦新書分享會。
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