主機要乖乖、老闆要乖乖、客戶要乖乖、同事也要乖乖！作為台灣最神秘力量之一「乖乖」，不僅是工程師要拿來鎮住各個機台，現在更跨界和口腔護理「P&P得力淨」聯名，推出限定乖乖牙膏、乖乖漱口水等周邊，並設計「工作必順包」組合，光是包裝就讓人直呼要送給老闆、客戶叫他乖乖。這週末於信義區快閃規劃互動小遊戲，免費闖關就可以領取乖乖聯名，歲末年終之際在信義區為上班族們帶來最療癒的打卡點。



▲▼信義區快閃免費玩 P&P得力淨、乖乖聯名周邊闖關送 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



P&P得力淨、乖乖聯名快閃活動

以「工作必順」為主題的創新活動吸引大量上班族與親子家庭參與，結合現代職場文化、傳統信仰與趣味互動，打造讓人耳目一新的體驗。活動設有三大亮點區域，其中最受歡迎的「工作必順投擲區」，結合老闆經典「大餅語錄」設計投擲遊戲，例如「明年調薪50%」、「兩個月長假等著你」等句子，讓民眾在輕鬆一擲中紓解壓力，還能擲出自己的職場好運。▲▼P&P得力淨、乖乖聯名快閃有三大闖關遊戲 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝特別為親子家庭設計了「兒童乖乖區」，孩子可化身「小小牙醫師」，透過清除牙菌的趣味遊戲學習護牙觀念，家長也能趁機引導孩子「吃乖乖，也乖乖刷牙」。此外，「工作必順抽籤區」以傳統抽籤與擲筊儀式為靈感，讓參與者抽取專屬「工作幸運籤」，為職場生活開運加持。活動期間，民眾完成三大主題任務即可兌換限量獎品，還能透過專屬拍貼機留下紀念，將好運帶回家。▲▼P&P得力淨、乖乖聯名抽籤拼手氣 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝現場完成闖關任務即可換購限定小禮物，有限量乖乖漱口水、鑰匙圈或御守吊飾，兼具實用與收藏價值。現場也展示這次聯名新品「工作必順包」組合，結合經典綠乖乖與專業口腔護理技術，內含隨身漱口水及修復牙膏。而包裝靈感源於開運御守，讓上班族莞爾一笑之餘，也是職場的最佳加持夥伴。推薦閱讀：▲▼P&P得力淨、乖乖快閃闖關 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

活動時間：2024/12/21~12/22

活動地點：台北信義ATT4 FUN一樓，松智路側

活動內容：

1、於活動現場免費完成三大主題任務，即可兌換限量獎品乖乖漱口水、鑰匙圈、御守吊飾三選一，還能專屬拍貼機留影紀念。



2、現場加入官方LINE會員，加碼送造型汽球。