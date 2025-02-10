銅鑼燒控來東京絕對不能錯過有「東京第一銅鑼燒」之稱的「龜十」，一直以來都是超人氣的東京伴手禮，平均日賣3千顆銅鑼燒。不僅吸引全球各地的銅鑼燒控來東京朝聖，日本人也甘於排隊一小時，就為了購買「龜十」的紅豆銅鑼燒及白豆沙銅鑼燒。



▲▼有「東京第一銅鑼燒」之稱的龜十，每日都有大批民眾排隊搶購/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「龜十」位於東京代表性景點之一的淺草雷門對面，購買銅鑼燒的人潮延綿到地鐵站附近早已是「龜十」的日常風景、通常需排隊至少一小時才得以入店內選購。如果無法久候，建議營業時間開始前半小時就先來門口等候。除了必買的銅鑼燒之外，「龜十」還有醬油米餅、最中、羊羹等日式小點。▲▼除了必買的銅鑼燒之外，龜十還有醬油米餅、最中、羊羹等日式小點/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝欲購買「龜十」銅鑼燒，直接向櫃檯工作人員告知口味與數量即可，有紅豆和白豆沙兩款口味。「龜十」銅鑼燒份量比一般銅鑼燒大上許多，餅皮可見明顯的手工燒製痕跡，吃起來亦有鮮明的焦香氣息，且紅豆銅鑼燒還有明顯的顆粒感；只是要特別注意的是，「龜十」銅鑼燒賞味期間僅有三天，若要買回台灣與親友分享，務必注意時間。另外，「龜十」僅接受現金交易。推薦閱讀： 想脫單就來！東京最強結緣神社「東京大神宮」，結緣鈴蘭守要入手。 ▲▼龜十銅鑼燒有紅豆與白豆泥兩種口味，餅皮有明顯的手工烤製痕跡/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

龜十店家資訊

地址：東京都台東区雷門2-18-11

電話：03-3841-2210