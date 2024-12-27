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日本第一酒吧！電氣白蘭發源地「神谷バー」，太宰治也著迷的淺草老字號酒吧。

神谷バー 淺草美食 日本
2024-12-27 08:35:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

日本文豪也愛的淺草酒吧！鄰近東京淺草站的「神谷バー」是極具代表性的淺草老字號酒吧兼老式洋食餐廳，除了可以享用西餐之外，絕對不能錯過的就是招牌電氣白蘭地（Denki Bran），此為創辦人神谷傳兵衛調製的白蘭地雞尾酒，在太宰治作品《人間失格》也有特別提及。

▲▼神谷バー是代表性的淺草酒吧，電氣白蘭必喝/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「神谷バー」自1891年開業以來便受到太宰治等日本知名作家青睞，更有「日本第一酒吧」之稱；電氣白蘭（Denki Bran）為創辦人神谷傳兵衛調製、以白蘭地為基底的雞尾酒，酒精含量高，帶有一點香甜氣，許多在地人閒暇之餘會獨自來「神谷バー」點杯電氣白蘭配下酒菜。

▲在地人來神谷バー喝電氣白蘭必配下酒菜/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「神谷バー」共有三層樓，每層樓的餐廳都有各自的經營理念，如一樓採酒吧風格，尤其適合獨自用餐抑或以飲酒為主的客群；如果喜歡電氣白蘭（Denki Bran）的獨特口感，一樓餐廳旁設有販售部，可以買到瓶裝的電氣白蘭，讓日本旅遊愛好者在家也能享用。

推薦閱讀：IG爆紅東京夢幻酒吧！全球調酒迷都來朝聖「Bar Centifolia」，每杯調酒都是一場表演。

▲在神谷バー附設商店部可以買到瓶裝電氣白蘭/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

 

神谷バー店家資訊

地址：東京都台東区浅草1-1-1 
電話：03-3841-5400

 

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神谷バー

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