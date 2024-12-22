農曆春節是一年中最熱鬧、最溫馨的時刻，不論是與親友圍桌共享年夜飯，還是在牌桌上大展手氣，都是不可或缺的傳統習俗。為迎接2025年的蛇年佳節，Scottish Leader仕高利達蘇格蘭威士忌特別推出三款全新設計的春節開運禮盒，不僅展現品牌深厚的釀造功力，更融入台灣人熟悉的麻將文化，為年節增添濃厚的歡樂氛圍。



▲仕高利達12年威士忌在此次禮盒中以「胡」為主題，象徵勝利與好運 / 仕高利達提供、WalkerLand窩客島整理



今年的開運禮盒主打「碰」、「發」、「胡」三大吉祥元素，以全新的視覺設計結合經典酒款，滿足消費者品味與送禮需求。三款禮盒包括仕高利達12年威士忌、仕高利達金雪莉以及專為台灣市場打造的仕高利達金牌，並加碼贈送燙金小威杯與迷你酒瓶，實用又具收藏價值，讓這份精心挑選的禮物成為春節期間的話題焦點。



作為蘇格蘭威士忌的代表品牌，仕高利達以卓越品質聞名，多次斬獲國際大賽金獎。本次以麻將作為設計靈感，將牌桌術語「胡牌」、「意氣風發」和「連碰好運」巧妙融入包裝，既契合台灣的民俗文化，也為新春祈福招財，傳遞喜氣洋洋的氛圍。



▲仕高利達金雪莉威士忌則呼應「發」的主題，象徵財富與繁榮 / 仕高利達提供、WalkerLand窩客島整理

仕高利達12年威士忌在此次禮盒中以「胡」為主題，象徵勝利與好運。這款佳釀由首席調酒團隊精選陳釀12年以上的麥芽威士忌原酒製成，展現出雪莉桶特有的濃郁香氣。金黃琥珀色的酒液入口後散發橙香與黑色漿果的細膩風味，餘韻中帶有微微辛香，堪稱細膩與滑順的完美結合。禮盒包裝上印有「一手好牌」與「天胡地聽」等吉祥話語，不僅吸睛，也讓人感受到滿滿的祈福寓意。仕高利達金雪莉威士忌則呼應「發」的主題，象徵財富與繁榮。這款威士忌在西班牙雪莉桶中陳釀，呈現金黃色澤，入口時蜂蜜與麥芽香氣瞬間散開，伴隨著微甜的花果餘韻，為味蕾帶來豐富的層次享受。「發」字包裝設計不僅祝福消費者意氣風發，更將仕高利達金雪莉的絕佳風味淋漓展現，是春節期間宴客的理想選擇。而針對台灣市場量身打造的仕高利達金牌，以「碰」作為設計靈感，寓意連連好運。此款威士忌經由精選橡木桶陳釀，散發出高地地區特有的花果與蜜香，口感滑順甜美，令人每每舉杯暢飲時都心情愉悅。禮盒設計以閃耀的金色包裝為主調，象徵新年的輝煌與希望。▲以「碰」作為設計靈感，寓意連連好運。此款威士忌經由精選橡木桶陳釀，散發出高地地區特有的花果與蜜香，口感滑順甜美 / 仕高利達提供、WalkerLand窩客島整理除了三款經典酒款，仕高利達還在禮盒中附贈限量的「胡的正神小威杯」，燙金設計完美呼應禮盒主題，不僅提升品酩的儀式感，更為整體質感加分。無論是自用還是贈送親友，這份禮盒都能傳遞滿滿的新春祝福。作為蛇年春節的最佳伴手禮，仕高利達的創新設計與優質酒款勢必成為聚會中的焦點，也為新的一年帶來美好的開端。▲仕高利達還在禮盒中附贈限量的「胡的正神小威杯」 / 仕高利達提供、WalkerLand窩客島整理

仕高利達2025春節禮盒

以麻將文化為靈感，結合「碰」、「發」、「胡」三大吉祥元素，創造充滿年節氛圍的設計。

包裝上印有「一手好牌」、「連五拉五」等牌桌吉祥話，寓意新年好運連連。



仕高利達2025經典酒款禮盒

仕高利達12年：金黃琥珀酒液，濃郁雪莉桶香氣，口感滑順，餘韻帶有黑色漿果與微辛香，象徵「開門就胡」。

仕高利達金雪莉：金黃色酒液，蜂蜜與麥芽香氣，入口微甜辛香，寓意「發富發貴、意氣風發」。

仕高利達金牌：專為台灣市場打造，甜美花果與蜜香，酒體滑順，象徵「蛇年連碰好運」。



仕高利達2025春節禮盒隨盒附贈驚喜禮品

燙金設計的「胡的正神小威杯」，提升品酩儀式感，與禮盒主題視覺統一。

加贈50ml迷你酒瓶，增加趣味與實用性。