歲末迎新，全球威士忌愛好者熟悉的蘇格蘭單一麥芽威士忌領導品牌「THE BALVENIE百富」，為迎接2025新春推出極具創意的限定產品「百富X合興壹玖肆柒 百福綻香禮盒」。這次，百富特別攜手擁有深厚傳統與創新魅力的中式糕點品牌合興壹玖肆柒，以融合蘇格蘭經典威士忌風味與台灣傳統糕點的精湛技藝，共同詮釋「一心造一藝」的匠心精神，讓品味者在新年佳節感受中西文化交融的美味饗宴。



▲百富12年雙桶威士忌以其蜂蜜、香草、堅果與肉桂的豐富香氣 / 百富提供、WalkerLand窩客島整理



禮盒中最引人注目的，是以百富12年雙桶單一麥芽威士忌為靈感打造的三款經典糕點：桂圓棗泥鬆糕、桂圓棗泥小酥餅與蘋果桂圓小酥餅。每款糕點均選用百富經典威士忌浸漬蘋果與桂圓果乾，經過兩週的細緻醞釀，使果乾充分吸收酒液的層次與深邃風味，再由糕點師傅以手工製作完成。百富12年雙桶威士忌以其蜂蜜、香草、堅果與肉桂的豐富香氣，在糕點中展現出別具一格的香氣與口感，完美體現出百富與合興壹玖肆柒對匠心的共同堅持。



值得一提的是，百富12年雙桶威士忌的精華來自雙重熟成工藝。它先在傳統橡木桶中熟成12年，再轉移至西班牙Oloroso雪莉桶中進行二次熟成，為酒液增添更多層次與風味。這樣的工藝，不僅使百富威士忌成為全球威士忌愛好者的珍藏首選，更使其成為這次聯名糕點的完美搭配，將傳統與創新完美融合。



百富「百福綻香禮盒」的外包裝設計同樣匠心獨具，以典雅的丹紅色調搭配細緻燙金工藝，整體風格簡約大器，散發濃厚的節慶氛圍。每個小酥餅上刻印「百富」字樣，寓意百富「百福匯聚、富裕滿盈」的美好祝願。禮盒內含10入糕點，售價為新台幣1,000元，限量發售，將於12月5日起在合興壹玖肆柒門市及官網正式開賣，售完為止。無論是自用還是送禮，這份匠心獻禮都將為新春佳節增添儀式感與美好回憶。



百富與合興壹玖肆柒這次的合作，不僅展現出跨文化合作的創新高度，也彰顯了傳統與現代在美食領域的完美結合。以威士忌與中式糕點為媒介，他們成功為品味者打造出一場充滿創意與心意的味覺盛宴，成為新春送禮與賞味的不二之選。



▲百富x合興壹玖肆柒 百福綻香禮盒 / 百富提供、WalkerLand窩客島整理

百富x合興壹玖肆柒 百福綻香禮盒

百富攜手合興壹玖肆柒，結合百年工藝與傳承七十載的中式糕點手藝，以「一心造一藝」的精神，共創匠心獨具的限定禮盒。選用經典的百富12年雙桶單一麥芽威士忌，融入多款傳統糕點，將細膩的米香與豐醇酒香巧妙交織，於味蕾間展現層次豐富的迷人風味。

售價：$1,000 (10入)

購買地點：https://www.hoshing1947.com.tw/