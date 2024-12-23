隨著2025農曆春節的腳步臨近，蘇格蘭高地的雪莉桶大師「格蘭多納」與斯佩賽地區風味專家「班瑞克」，聯手推出年度限定新年禮盒，以極致釀酒工藝與華美設計詮釋年節的奢華品味。格蘭多納以深厚的雪莉桶風味，帶來馥郁濃醇的品酩體驗；班瑞克則結合三重橡木桶熟成，呈現出層次豐富且經典的果香韻味，兩者相輔相成，共同為春節佳節注入高雅與尊榮的情感。



▲全新格蘭多納 12 年品酩雙杯新年禮盒 / 百富門提供、WalkerLand窩客島整理



格蘭多納推出的12年新年禮盒，以勃艮第紅的優雅包裝，搭配金色點綴，象徵低調而不失奢華的品味。禮盒內附兩只霧黑聞香杯，凸顯對品酩儀式的尊重，讓新年的聚會更具感官層次感。班瑞克12年新年禮盒則融入「祥蛇祈福」的設計理念，以紅色與金色為主色調，象徵繁榮與富貴，喚起節慶氛圍。兩款禮盒無論是外觀設計，還是內涵風味，都詮釋著威士忌的極致工藝與品牌精神，成為饋贈親友的尊貴選擇。



「格蘭多納 12年品酩雙杯新年禮盒」為此次佳節推出的經典之作，由首席調酒師Rachel Barrie以西班牙雪莉桶熟成12年的單一麥芽威士忌，打造出濃郁而富有層次的風味。結合Pedro Ximénez與Oloroso兩種雪莉桶，酒液呈現琥珀光澤，散發秋季水果、巧克力乾果與葡萄乾的迷人香氣。入口後，可感受黑莓焦糖與絲滑橙味的圓潤融合，餘韻則以溫暖悠長的尾調收尾，堪稱雪莉桶工藝的標桿之作，彰顯品牌對品質的極致追求。



另一款「班瑞克 12年金蛇縈繞新年禮盒」則以其卓越的三重熟成技術，完美詮釋果香與橡木的和諧交融。雪莉桶、波本桶與波特桶的三重熟成賦予酒液豐富的風味層次，從楓糖蜂蜜、烘焙漿果的香氣，到酒漬櫻桃、烘烤柑橘與榛果的細膩層次，最後以辛香料摩卡餘韻收尾，令人回味無窮。紅金配色的禮盒設計充滿吉祥意象，突顯品牌創新與對年節文化的致敬。



▲班瑞克 12年金蛇縈繞新年禮盒 / 百富門提供、WalkerLand窩客島整理



​​​​​​​全新格蘭多納 12 年品酩雙杯新年禮盒

格蘭多納與班瑞克的這兩款禮盒，不僅僅是一場味覺的饗宴，更是一份工藝與設計的沉浸體驗。格蘭多納以經典與現代並融的視角，展現雪莉桶風味的極致魅力；班瑞克則以多樣化的橡木桶工藝，探索出果香與橡木的絕佳融合，為年節增添儀式感與珍貴回憶。在這個象徵新希望的春節季，兩款威士忌禮盒無論是收藏自用，還是饋贈親友，都象徵著對美好生活的憧憬與祝福。2025年新年舉杯，與來自蘇格蘭的馥郁酒香共迎未來，共譜一場工藝與情感交織的感官盛宴。▲班瑞克 12年金蛇縈繞新年禮盒 / 百富門提供、WalkerLand窩客島整理

格蘭多納12年單一麥芽威士忌完美體現蒸餾酒廠的特質，擁有卓越、豐富且平衡的風味層次。 - 首席調酒師 Rachel Barrie 格蘭多納12年蘇格蘭單一麥芽威士忌 GlenDronach 12 Years Old Single Malt Scotch Whisky

色澤：濃郁的琥珀紅金色。

香氣：雪莉桶帶出秋季水果香，結合巧克力乾果、薑餅和葡萄乾的香醇氣息。

口感：焦糖化的黑莓味、絲滑橙味以及蘇丹娜葡萄味，與暖調的辛香環繞整個味蕾。

無添加焦糖自然色 / 酒精濃度 43%

建議售價：NT$1,645

禮盒內含格蘭多納 12 年700ml一瓶及兩個霧黑聞香杯



班瑞克 12 年金蛇縈繞新年禮盒

班瑞克 12年單一麥芽蘇格蘭威士忌 BenRiach The Twelve Speyside Single Malt Scotch Whisky

色澤：金黃的⻘銅色澤。

香氣：豐富的楓糖蜂蜜、可可，和烘焙過的漿果香氣。

口感：酒漬櫻桃、烘烤柑橘與榛果，引領出金黃葡萄乾及辛香料摩卡的綿⻑尾韻。

無添加焦糖自然色 / 酒精濃度 46%

建議售價：NT$1,320

禮盒內含班瑞克 12年700ml一瓶

