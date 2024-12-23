冬日裡的甜美滋味，帶來最浪漫的享受。今年冬季，起士公爵推出了季節限定的「草莓玻尿酸生乳酪蛋糕」，這款蛋糕融合了新鮮草莓與雙層生乳酪，將酸甜清新的草莓風味與濃郁乳酪的細膩口感完美結合，為您的味蕾帶來一場幸福的盛宴。選用產地直送的新鮮草莓，再搭配自製的雙層生乳酪，這款蛋糕不僅是草莓控的最愛，也是迎接冬季的必嚐美食。



推薦閱讀：草莓控久等了！時飴「和三盆糖古都華草莓千層」搶攻必吃草莓清單。



▲起士公爵推出了季節限定的草莓玻尿酸生乳酪蛋糕 / 起士公爵提供、WalkerLand窩客島整理



草莓玻尿酸生乳酪蛋糕選用了初冬第一批新鮮草莓，草莓的果香濃郁且甜中帶酸，這正是最適合製作冬季甜品的時節。草莓的自然酸甜與雙層生乳酪的融合，使得整體口感既輕盈又細緻。上層是酸甜的草莓生乳酪，細膩的口感讓每一口都帶著草莓的清新，輕盈的甜味彷彿帶著初戀的清新；下層則是無糖優格製成的優格生乳酪，搭配底層爽脆的餅乾，增添了更多層次感。每一口咬下，酸甜交錯，令人陶醉的清爽感，讓人回味無窮，吃上一口，彷彿回到了青春的純粹。



草莓玻尿酸生乳酪蛋糕頂層覆蓋著8顆完整的新鮮草莓，內餡還隱藏著草莓果粒，吃上一口，每一口都充滿了草莓的鮮甜與生乳酪的細膩口感。酸甜的味道交織，讓人感受到初戀般的青澀與純粹，無論是與親朋共享還是自己享受，都能讓你體驗到冬季甜蜜的美好滋味。



▲草莓玻尿酸生乳酪蛋糕選用了初冬第一批新鮮草莓 / 起士公爵提供、WalkerLand窩客島整理

同時，這款草莓玻尿酸生乳酪蛋糕不僅口感層次豐富，而且提供了三種不同的吃法，讓人驚喜不斷。冷凍後直接食用，會讓蛋糕變成滑順香甜的草莓優格冰淇淋口感，冰涼沁心，帶來清新的感覺；如果將蛋糕取出後靜置10分鐘，則會呈現冰心雪糕般的口感，微融的冰沙感，甜而不膩；若讓蛋糕靜置20分鐘，則能品嚐到更加濕潤細緻的口感，乳酪香氣更加濃郁，吃上一口讓人陶醉其中，享受每一刻的美好。此外，這款蛋糕提供兩種尺寸選擇，包括5吋蛋糕和杯子蛋糕，不論是獨享一人幸福，還是與親朋好友共享，都剛好合適。為了讓大家更輕鬆品嚐，官網還推出了限時免運優惠，並且限量附贈玫瑰心蛋糕刀，讓您在品嚐這款冬季限定甜點的同時，也能擁有一份精緻的禮物。▲草莓玻尿酸生乳酪蛋糕提供兩種尺寸選擇，包括5吋蛋糕和杯子蛋糕 / 起士公爵提供、WalkerLand窩客島整理

起士公爵草莓玻尿酸生乳酪蛋糕

少女心爆棚的草莓季：https://bit.ly/3VO1Oz4

