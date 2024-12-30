金門酒廠在2024年底推出超狂期間限定活動，邀請富有行動力的潮客們，展開一場最Chill的台灣之旅！不但聯手亞洲50大酒吧的雙料冠軍調酒師Nick和YouTube調酒界紅人Brandon精心打造2款全新高粱調酒，注入豐富多元的台灣特色，更攜手全台北中南東60間充滿特色的話題酒吧，讓旅客白天盡情感受各地風情，晚上還能走進氛圍感點滿的舒適空間，佐金門高粱調酒聽在地的故事，沉浸在這段舌尖與旅途交織的美好時光！歡迎潮客們在不同城市、不同酒吧，跟著這2款台味十足的調酒，一起體驗台灣：https://kkbar.com.tw/





注入寶島靈魂的風味特調，放大旅途中的美好時刻

由Nick操刀設計的「金門之韻」，以58度金門高粱搭配茉莉綠茶，還沒入口，那一抹與花香、茶香交織的雅緻就已令人充滿期待，品享後可進一步感受柑橘香和檜木香層層堆疊，醇厚卻又不失清新，就像在冬日暖陽的陪伴下穿梭於古意盎然的老街，信步欣賞傳統建築華麗的雕飾與門窗間篩落的耀眼光影，享受樸實純靜的自在時光。



而Brandon設計的「金高來一Shot」則是活力台灣的最佳代表，在一杯38度金門高粱為基底的Shot裡，竟濃縮進台灣四季，巧妙注入春天的紫蘇、夏天的西瓜、秋天的水蜜桃與冬天的櫻花等季節風味，打造出酸甜平衡又帶有淡雅香氣的特調；一口飲下，寶島一年四季的絕美景緻在腦海中如煙花般綻開，信手拈來都是刻在記憶中最美好的風景，輕鬆暢快的風味體驗像在山際海濱張臂迎風般舒心。





無論你偏好哪個旅遊路線，人文或者自然，這2杯金門高粱調酒都是你最棒的旅伴，讓你在微醺之際，將旅途中最鍾情的珍貴片刻，順著清透的酒體一起留在心裡，和調酒特色獨具的風味相互輝映。



好酒配故事，在地酒吧為旅程增添回憶底蘊

好故事不僅讓酒加倍香醇，也讓旅程更深刻，這次金門酒廠將好酒、旅遊和故事巧妙連結，精選由北到南、本島到離島共60間話題酒吧，推出這2杯精心調製的好酒，邀請大家在旅途中造訪這些富含在地故事的空間，為旅程增添精彩回憶！



府城台南是不少人旅遊的首選，美食、美景與文化俯拾即是，白天逛老街、吃小吃，晚上也不可錯過這2家帶你穿越古今中外的酒吧，體驗華燈初上後的古都風情。「赤崁中藥行」隱身在赤崁樓周邊的巷弄內，巧妙地將中藥材入酒，也將台南傳統的文化記憶融入現代調酒工藝中。踏進酒吧，古樸的中藥行裝潢，交織著陣陣藥香與酒香，讓人瞬間回到老時光的氛圍。





在「金門之韻」幽雅沉靜的底蘊，同樣蘊含著舊時代的風情與新時代的創意，在柔情微光的陪伴下感受歲月靜好，共譜舌尖上的文化旅程。





同樣位於赤崁樓附近的「永福邸」，由老洋房改建而成，裝潢充滿民初時代的雅致氛圍，地上的復古花磚和磨石子地、綠色的牆面與紅色的簾幕，都讓人瞬間進入那個風華絕代的奔放歲月。





在這裡感受「金高來一Shot」的層次色澤與酸甜口感恰恰相互應和，用最瀟灑的品飲方式，創造味蕾與情感的共鳴，盡情享受歡樂時光。



享受旅途中的微醺時光，用最特別的旅程敬最棒的自己

辛苦了一整年，是時候在歲末年終用一趟舒適的旅行慰勞自己。這次金門酒廠透過2款風味獨特的高粱調酒，攜手全台60間話題酒吧 https://kkbar.com.tw/，讓旅程不只是移動，更透過味蕾的探索，注入更多感動。每一間酒吧都蘊藏著各自的城市故事，等待喜愛深度旅遊的玩家親自踏入、細細品味，快跟著Nick、Brandon這2款高粱特調一起玩台灣，感受專屬當地的生活底蘊，為你的旅程增添滿滿回憶！