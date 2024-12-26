桃園人、高雄人也太幸福！馬辣旗下最高頂級單點火鍋「問鼎」，於近日快閃升級為火鍋吃到飽，只要888元就能大吃特吃。同時，為了歡慶問鼎十週年，全台門市推出四大趣味優惠，包括百元以內直接去尾數不算錢、有人遲到就免費送三杯酒飲等。若是對中證件「2、0、5」每桌再送肉，歲末年終讓大家吃飽喝足超過癮。



▲問鼎十週年推火鍋吃到飽、4大送肉送酒優惠/ 問鼎 提供、WalkerLand窩客島整理



此次，推出的四大服務絕對會讓顧客驚喜連連。「不好吃免費」和「服務不好免清潔費」充分展現問鼎對品質的自信；「遲到罰三瓶」由問鼎作東免費贈酒三瓶，增添用餐趣味；而「付現不找零」百位以下金額全免，更是饕客荷包的救星。不僅如此，店內還免費提供宮廷服體驗、Tokuyo零重力紓壓按摩椅、兒童遊戲區等設施，讓全家大小都能玩得開心。



▲問鼎火鍋可以免費體驗宮廷服換裝/ 問鼎 提供、WalkerLand窩客島整理

問鼎十週年優惠

吃到飽控敲碗期待的「888起快閃吃到飽」驚喜回歸，這次於桃園藝文店與高雄義享店限定推出，最便宜888元優惠享受頂級鍋物吃到飽，包括阿拉伯藍鑽蝦、和牛等近70種食材，升級方案「美澳雙和牛吃到飽」或「世界三大和牛吃到飽」更加碼送巨大手臂蝦與加勒比海大龍蝦。▲▼問鼎火鍋桃園、嘉義店推出888元吃到飽/ 問鼎 提供、WalkerLand窩客島整理此外，即日起至2024年1月5日期間，只要本人憑著身分證、健保卡或護照對中「2, 0, 5」幸運號碼任兩碼，即可再拿松阪豬或牛舌等好禮。若是生日壽星還可獲贈福如東海肉蛋糕，優惠多到讓人心動，只怕你吃太撐。推薦閱讀：▲▼問鼎火鍋壽星優惠送福如東海肉蛋糕/ 問鼎 提供、WalkerLand窩客島整理

1、不好吃免費：招待當日消費最低價餐點或主廚限定餐點一份。

2、服務不好免費： 對服務不滿意，免收10%清潔費。

3、遲到罰三瓶，罰酒罰水隨你選：只要有賓客遲到，就由問鼎作東免費贈酒三瓶，不喝酒的賓客也可以更換無酒精飲料(飲品內容形式由門市依現場狀況安排，不可指定)。

4、付現不找零：以現金結帳，百位以下金額全免。



問鼎888火鍋吃到飽

活動門市：限桃園藝文店、高雄義享店

優惠活動：基本方案每人$888起。

升級「美澳雙和牛」送手臂蝦一隻。

升級「世界三大和牛」送加勒比海大龍蝦1/2隻。



問鼎火鍋 對中號碼送肉

活動時間：2025/1/5

活動內容：對中「2、0、5」贈牛舌或松阪豬。壽星加贈肉蛋糕一份。