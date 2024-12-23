隨著聖誕與跨年即將到來，身為時尚奢華的糖果巨星—sugarfina，也推出許多專屬的限量糖果，讓全球的喜愛時尚的消費者，無不為之瘋搶；品牌在遠東SOGO百貨的力邀之下，催生亞洲第一間戶外快閃店，更結合Hello Kitty 50週年的話題性，推出遠東SOGO快閃限定的專屬Hello Kitty慶生禮盒（全台限量60盒），透過百貨戶外聖誕裝置藝術與品牌經典寶寶藍的視覺呼應下，一齊甜蜜地點亮時尚聖誕與跨年的夜晚，許願大家都有美好的日日年年。



▲sugarfina亞洲第一間戶外快閃店

捉拍野生時尚名模蔚葒縈

驚喜現身sugarfina SOGO快閃店

近來在台灣高階消費市場受到矚目與瘋搶的sugarfina，透過創新多變的口味與順應時節的禮盒設計，成為節日必Buy的熱門品牌，即日起至2025年1月6號，在忠孝SOGO活動廣場，呈現來自美國洛杉磯比佛利山莊的旗艦店風華，以同質感比列的微縮設計，吸引無數消費者朝聖打卡。



在快閃店開幕的第二天，許久未露面的時尚名模蔚葒縈，也被發現出現在搶購的行列中，在記者追問之下，蔚葒縈大方地表示，自己每年都會飛兩到三次美國探望親友跟家人，因為真的非常喜歡sugarfina，成為品牌固定回購的死忠愛好者，同時因為自己覺得sugarfina的糖果不僅口味多變，且包裝設計風格非常多變，每次回美國，常常都刻意幾乎全空的行李箱去，載著滿滿的sugarfina糖果禮盒回台灣，門市人員為了確保風味原貌，拒絕出售需要冷鏈運輸的極限量季節限定，sugarfina對於消費者保存與售後的嚴謹把關態度，讓好萊塢巨星，都會時不時親自去採購。



▲時尚名模蔚葒縈也出現在搶購行列

果香、可可香、酒香口味

繽紛色彩 令人垂涎欲滴

今年的繽紛聖誕系列針對大人與孩童的不同味覺喜好及送禮需求，打造了兩大風格的外觀系列，分別是北歐風格的可愛卡通版，以及傳統美式的節慶典雅。可愛系列由傳統的卡通角色領軍，夥伴薑餅人、魯道夫（馴鹿）、北極熊以及雪人寶寶，分別化身為聖誕樹造型軟糖，全新登場的口味有薑餅人造型軟糖、薄荷風味脆餅白可可球、甜蜜紅唇造型軟糖以及雪人造型軟糖。典雅系列則是透過季節限定設計，結合了聖誕紅、杉柏青、星光金的色調元素，讓經典的糖果口味增添濃厚的節慶隆重感，新口味波本風味焦糖可可球、蔓越莓風味調酒小熊造型軟糖，成熟的波本香氣與伏特加調酒風味，只在典雅系列中領銜登場。



▲繽紛聖誕系列針對大人與孩童有不同喜好及需求



每個檔期總是令人期待的sugarfina禮盒，首先是每檔期都會有的特殊造型的手工禮盒，由可愛的薑餅人領銜，俏皮吸睛的造型，抱在懷裡也十分可愛，接著是聖誕限定的紅色金屬郵箱，當然是由送禮物的最佳夥伴：聖誕老人與馴鹿魯道夫一起攜手傳遞甜蜜！除此之外，還有結合糖果盒與立體卡片的抽屜型驚喜禮盒以及倒數月曆，今年是以sugarfina精品百貨為設計靈感，在背景音樂撥放著《聖誕節的12天》節慶氛圍中，依序打開12格抽屜，品嚐經典與精緻所交織出的夢幻風味！



▲聖誕限定紅色金屬郵箱