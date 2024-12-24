隨著新年的腳步即將到來，臺灣博物館南門園區的「1915荷造場」將於114年1月1日推出元旦限定的自助無限早午餐，為迎接一年之初注入全新活力。這座擁有百年歷史的和洋風建築，曾是臺灣樟腦加工與出廠的重要基地，如今搖身一變，成為結合文化、歷史與美食的理想場所，吸引各地民眾共襄盛舉。





1915荷造元旦當天的早午餐，不僅以親民價格吸引消費者，還特別設計了三個不同的用餐時段，方便民眾靈活規劃時間。無論是參與早晨升旗典禮後的早起者，還是稍晚起床享受悠閒氛圍的群體，都能在07:00至10:30、10:30至13:30或13:30至16:00三個餐期內，體驗這場精心設計的美味饗宴。雙人套餐價格僅需1140元，讓元旦的第一天充滿驚喜。



早午餐的核心特色是結合無限自助的豐富選擇與精緻位上主餐。餐檯提供多樣化的沙拉吧，包括美生菜、羅曼、小番茄、小黃瓜、紅包心與苜蓿芽等，佐以油醋醬、千島醬與和風醬，讓每一口都既新鮮又健康。冷前菜則準備了七款特色料理，例如醋漬甜菜根、義式番茄沙拉、歐式冷肉起士盤與碳烤玉米酪梨沙拉，每一道都展現出色的口感與風味，讓顧客有如置身於歐洲鄉村的盛宴現場。甜點與飲品更是這場元旦早午餐的亮點，從玫瑰覆盆子甜點到香草泡芙、美式起士蛋糕與布朗尼，每款甜品皆可無限享用。特調的飲品與熱湯，為用餐過程增添溫暖與細膩氛圍。每位顧客還能享用一道位上主餐，包括煙燻鮭魚班尼迪克蛋、松露蘑菇炒蛋或羅馬肉醬焗蛋。主廚以滑嫩雞蛋作為主角，搭配香醇醬料與創意擺盤，為每一口增添不凡的滋味。「1915荷造場」作為一座擁有百年歷史的建築，不僅僅是一個用餐場所，更是一座保存文化記憶的活生生地標。這座興建於1915年的和洋風建築，原本作為樟腦加工成品的出口與打包工廠，至今仍保留了樟木的淡淡香氣，讓人漫步其中時不禁感受到歷史的溫度。其內部設有綠意盎然的噴水池，並融入當代設計元素，成功將古典與現代結合，為參觀者帶來身心愉悅的享受。地理位置方面，1915荷造場鄰近凱達格蘭大道與總統府，是元旦升旗典禮後的絕佳去處。民眾在參與完熱鬧的升旗活動後，步行幾分鐘即可抵達這座歷史建築，在其懷舊氛圍中享用豐盛早午餐。這樣的安排，不僅讓人能在新年的第一天盡享美食，更為新年的開始帶來一份文化的洗禮。

1915荷造り場 臺灣博物館南門園區

地址：台北市中正區南昌路一段1號

訂席電話：02-2181-9999 轉宴會業務部

1915荷造場的元旦限定早午餐，不僅僅是一場美食盛宴，更是對過去與未來的致敬。一年之初，選擇在這座歷史建築中細細品味第一餐，彷彿能將時間的記憶與味蕾的愉悅交織於心中，為全新一年揭開美好序幕。