口腔護理專業品牌「P&P得力淨」攜手國民零食「乖乖」，推出專為上班族打造的跨界聯名新品——「工作必順包」口腔護理組合，日前在臺北信義 ATT 4FUN 舉行記者會，同時展開為期兩天的消費者體驗活動，以「工作必順」為核心主題，透過創新設計的互動體驗，為上班族的職場生活「加持」，現場吸引大批民眾和親子家庭熱情參與。



▲P&P得力淨攜手乖乖為上班族打造聯名新品



活動現場將現代職場文化、親子互動與經典信仰巧妙結合，設置了三大主題區：「工作必順投擲區」作為人氣亮點之一，將「明年調薪50％！」、「兩個月長假等著你！」、「有你來做，我最放心！」等常見的「老闆大餅語錄」融入投擲遊戲中，讓民眾透過趣味遊戲紓解工作壓力，擲出屬於自己的職場好運。「工作必順抽籤區」結合傳統擲筊與抽籤儀式，抽出「工作幸運籤」，為職場生活加持，祈求新的一年「工作必順」！更特別為親子家庭設計了「兒童乖乖區」，邀請孩子化身「小小牙醫師」，透過生動的牙菌清除遊戲增進親子互動，也讓家長藉此機會引導孩子學習「吃乖乖，也乖乖刷牙」的護牙觀念。



▲民眾透過趣味遊戲擲出自己的職場好運

現代上班族必備的職場守護神——「工作必順包」

「工作必順包」為兩大品牌攜手打造的創新之作，結合P&P得力淨的專業口腔護理技術與「坐鎮機台綠乖乖」的經典文化，調配出全新工作必順配方，為上班族的職場生活中注入自信與活力，產品內含隨身漱口水及專業修復牙膏，提升日常口腔護理的便利性，包裝設計則融合了經典綠乖乖與開運御守形象，讓忙碌的上班族在工作場合隨時保持清新口氣及滿滿好運。



▲現代上班族職場工作必順包



現場有民眾表示：這款『工作必順包』不僅實用，還能為職場增添好運氣，非常符合現代上班族的日常需求。P&P得力淨也提到，這次兼具健康護理與創意巧思的職場必備力作，不僅是兩大品牌攜手創新的結晶，更是得力淨與乖乖在市場上的重要里程碑，希望能透過得力淨在口腔護理上的領先技術，融合深入人心的綠乖乖文化，以創新的方式提升國人口腔健康意識，讓更多民眾重視日常口腔護理，目前「工作必順包」也已同步於P&P得力淨官網開賣！