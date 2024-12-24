為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 台南巷弄隱藏私廚「于室」，主廚Eric以市場靈感創造無法複製的歐陸料理。

台南巷弄隱藏私廚「于室」，主廚Eric以市場靈感創造無法複製的歐陸料理。

于室 台南隱藏餐廳 台南特色料理推薦 私廚美食體驗
2024-12-24 18:23:00 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：于室
share
編輯 李維唐

編輯 李維唐

台南人不想說的美食「于室」，這間隱藏於台南孔廟老街巷弄中的私廚，不僅以溫暖的木質調空間與復古收藏吸引目光，更以無法複製的創意料理征服味蕾。主廚Eric透過他在歐洲餐廳的豐富經驗，結合台南市場的當季食材，打造出兼具精緻與平衡的現代歐陸料理。從食材的挑選到技術的應用，「于室」用料理傳遞真誠，也為台南美食文化注入嶄新活力。


主廚Eric的故事始於一次意外。他原計劃前往挪威知名餐廳Savage擔任副主廚，卻因簽證遭拒不得不改變計劃。經過一段時間的迷茫，他選擇與久居台南的友人合作，在這座城市安居樂業。他認為台南不僅有豐富的市場食材，還有深厚的人文氛圍，這裡成為了他實現料理夢想的理想之地。

Eric的料理哲學簡單卻深刻。「使用正常的食材，用正常的技術，做出正常的味道」，這是他對料理的基本要求。然而，這樣的「正常」並不平凡，反而充滿專業精神與細節追求。例如，「于室」的牛高湯需耗時12小時熬煮，主菜醬汁則需從20公升濃縮到1公升，燻鮭魚與烏魚子更是經過鹽漬、風乾和煙燻的繁複處理。這些細膩的技術源自Eric多年在fine dining的經驗積累，無論是街頭小吃還是高端料理，他相信只要食材真實、技術到位，味道必定令人滿意。



在Eric的眼中，fine dining並不是一種菜色形式，而是一種對品質與細節的執著。他認為即便是路邊攤，也可以擁有fine dining的精神，只要從清潔、保存到出餐的每個環節都做到極致。這樣的理念也反映在「于室」的日常運作中，每一餐都是全新且精心設計的體驗。

「于室」的運作方式更是獨特。每週三中午訂位截止後，Eric才會前往市場與漁港挑選最新鮮的食材，隨後用僅有的一天半時間完成所有備料。他坦言，「我們的編制不像一般餐廳，只有我和外場同事兩人，因此我希望每道料理都能達到自己的標準。只要做到問心無愧，就能給客人最好的感受。」


菜單的設計充滿即興創意，每道料理都展現Eric對食材的敏銳理解。燻鮭魚搭配以鮮奶油和優格發酵的起司，結合空氣薯泥與炸雞皮，層次豐富而充滿趣味；蛤蜊與墨魚的組合，則用泡沫狀蛤蜊醬汁和炭烤莧菜平衡海洋與大地的味道。靈感源自波隆那的牛肉湯餃更是驚豔，湯底由當地牛骨熬煮12小時，餡料以本地牛肉與義大利火腿調配而成，展現對台南與義大利飲食文化的融合。


其他菜色如南瓜燉飯、和牛臉頰與市場鮮魚也各具特色。南瓜燉飯選用Acquerello米，搭配濃郁的雞高湯，雖然看似簡單卻充滿深度；和牛臉頰經過慢燉與炭烤，搭配香茅牛醬汁與發酵香菇汁，最後以五年醃梅提味，完美呈現濃郁與清新的平衡；市場鮮魚則依每日漁獲變化，以鹽漬檸檬與焦化奶油呈現自然的鹹香與酸甜。「于室」的甜點同樣出彩，一份巴黎布列斯特為饕客的味蕾劃上甜美句點。泡芙內夾著杏仁堅果醬與慕斯林奶油，並點綴以Disaronno酒香與新鮮莓果，濃郁而不膩，餘韻悠長。


這間私廚更像是一個主廚的私人藝術空間。Eric用自己珍藏的玩具、書籍與老件佈置「于室」，希望客人能感受到他的個人風格。這裡沒有固定的菜單，只有對當季食材的尊重與對料理技術的極致追求。正是這份真誠與創意，讓「于室」成為台南美食愛好者口耳相傳的秘密角落。

推薦閱讀：內湖最強員餐開箱！橘子集團員工餐廳「普橘島」，79道私廚料理帶你看。

 

于室

店家地址：台南市中西區府中街38號
營業時間：週五至週一 18：00 ～ 22：00  (預約制) 
訂位連結請洽店家 Line官方帳號  lin.ee/faG5Wo7

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

于室

phone
place台南市中西區台南市中西區府中街38號
0.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
0.00
服務品質
0.00
裝潢氣氛
0.00
CP值
0.00
share place
延伸閱讀
內湖最強員餐開箱！橘子集團員工餐廳「普橘島」，79道私廚料理帶你看。
 編輯 張人尹
手工私房料理再加1！北台灣最難訂餐廳「麟聚」匯集鮑、參、貝、肚頂級四大乾貨，搶攻政商饕客必吃清單。
 編輯 李維唐
高雄粵菜新選擇！高雄皇豪中餐廳蔣文正主廚要用「龍皇杏汁燉白肺、黃金青檸大蝦球」挑戰老饕挑剔的嘴，頂級粵菜正式開吃。
 編輯 李維唐
桃園人約喝湯了！桃園青埔「逸薈軒Yi Hui Xuan」推出7款暖心煲湯，要用頂級廚藝、高級食材、親民價格溫暖老饕的胃。
 編輯 李維唐
懂吃的海鮮控準備好了！台北福華推出秋季必吃料理「蝦兵蟹將套餐料理」，要用最頂級的蝦、蟹食材打造出老饕不能錯過的秋季海鮮料理。
 編輯 李維唐
推薦商品
keyboard_arrow_up