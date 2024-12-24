台南人不想說的美食「于室」，這間隱藏於台南孔廟老街巷弄中的私廚，不僅以溫暖的木質調空間與復古收藏吸引目光，更以無法複製的創意料理征服味蕾。主廚Eric透過他在歐洲餐廳的豐富經驗，結合台南市場的當季食材，打造出兼具精緻與平衡的現代歐陸料理。從食材的挑選到技術的應用，「于室」用料理傳遞真誠，也為台南美食文化注入嶄新活力。





主廚Eric的故事始於一次意外。他原計劃前往挪威知名餐廳Savage擔任副主廚，卻因簽證遭拒不得不改變計劃。經過一段時間的迷茫，他選擇與久居台南的友人合作，在這座城市安居樂業。他認為台南不僅有豐富的市場食材，還有深厚的人文氛圍，這裡成為了他實現料理夢想的理想之地。



Eric的料理哲學簡單卻深刻。「使用正常的食材，用正常的技術，做出正常的味道」，這是他對料理的基本要求。然而，這樣的「正常」並不平凡，反而充滿專業精神與細節追求。例如，「于室」的牛高湯需耗時12小時熬煮，主菜醬汁則需從20公升濃縮到1公升，燻鮭魚與烏魚子更是經過鹽漬、風乾和煙燻的繁複處理。這些細膩的技術源自Eric多年在fine dining的經驗積累，無論是街頭小吃還是高端料理，他相信只要食材真實、技術到位，味道必定令人滿意。



于室

店家地址：台南市中西區府中街38號

營業時間：週五至週一 18：00 ～ 22：00 (預約制)

訂位連結請洽店家 Line官方帳號 lin.ee/faG5Wo7

