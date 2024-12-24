台南人不想說的美食「于室」，這間隱藏於台南孔廟老街巷弄中的私廚，不僅以溫暖的木質調空間與復古收藏吸引目光，更以無法複製的創意料理征服味蕾。主廚Eric透過他在歐洲餐廳的豐富經驗，結合台南市場的當季食材，打造出兼具精緻與平衡的現代歐陸料理。從食材的挑選到技術的應用，「于室」用料理傳遞真誠，也為台南美食文化注入嶄新活力。
主廚Eric的故事始於一次意外。他原計劃前往挪威知名餐廳Savage擔任副主廚，卻因簽證遭拒不得不改變計劃。經過一段時間的迷茫，他選擇與久居台南的友人合作，在這座城市安居樂業。他認為台南不僅有豐富的市場食材，還有深厚的人文氛圍，這裡成為了他實現料理夢想的理想之地。
Eric的料理哲學簡單卻深刻。「使用正常的食材，用正常的技術，做出正常的味道」，這是他對料理的基本要求。然而，這樣的「正常」並不平凡，反而充滿專業精神與細節追求。例如，「于室」的牛高湯需耗時12小時熬煮，主菜醬汁則需從20公升濃縮到1公升，燻鮭魚與烏魚子更是經過鹽漬、風乾和煙燻的繁複處理。這些細膩的技術源自Eric多年在fine dining的經驗積累，無論是街頭小吃還是高端料理，他相信只要食材真實、技術到位，味道必定令人滿意。
在Eric的眼中，fine dining並不是一種菜色形式，而是一種對品質與細節的執著。他認為即便是路邊攤，也可以擁有fine dining的精神，只要從清潔、保存到出餐的每個環節都做到極致。這樣的理念也反映在「于室」的日常運作中，每一餐都是全新且精心設計的體驗。
「于室」的運作方式更是獨特。每週三中午訂位截止後，Eric才會前往市場與漁港挑選最新鮮的食材，隨後用僅有的一天半時間完成所有備料。他坦言，「我們的編制不像一般餐廳，只有我和外場同事兩人，因此我希望每道料理都能達到自己的標準。只要做到問心無愧，就能給客人最好的感受。」
菜單的設計充滿即興創意，每道料理都展現Eric對食材的敏銳理解。燻鮭魚搭配以鮮奶油和優格發酵的起司，結合空氣薯泥與炸雞皮，層次豐富而充滿趣味；蛤蜊與墨魚的組合，則用泡沫狀蛤蜊醬汁和炭烤莧菜平衡海洋與大地的味道。靈感源自波隆那的牛肉湯餃更是驚豔，湯底由當地牛骨熬煮12小時，餡料以本地牛肉與義大利火腿調配而成，展現對台南與義大利飲食文化的融合。
其他菜色如南瓜燉飯、和牛臉頰與市場鮮魚也各具特色。南瓜燉飯選用Acquerello米，搭配濃郁的雞高湯，雖然看似簡單卻充滿深度；和牛臉頰經過慢燉與炭烤，搭配香茅牛醬汁與發酵香菇汁，最後以五年醃梅提味，完美呈現濃郁與清新的平衡；市場鮮魚則依每日漁獲變化，以鹽漬檸檬與焦化奶油呈現自然的鹹香與酸甜。「于室」的甜點同樣出彩，一份巴黎布列斯特為饕客的味蕾劃上甜美句點。泡芙內夾著杏仁堅果醬與慕斯林奶油，並點綴以Disaronno酒香與新鮮莓果，濃郁而不膩，餘韻悠長。
這間私廚更像是一個主廚的私人藝術空間。Eric用自己珍藏的玩具、書籍與老件佈置「于室」，希望客人能感受到他的個人風格。這裡沒有固定的菜單，只有對當季食材的尊重與對料理技術的極致追求。正是這份真誠與創意，讓「于室」成為台南美食愛好者口耳相傳的秘密角落。
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于室
店家地址：台南市中西區府中街38號
營業時間：週五至週一 18：00 ～ 22：00 (預約制)
訂位連結請洽店家 Line官方帳號 lin.ee/faG5Wo7