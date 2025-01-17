不論是大分自由行或大分團體旅遊一定都會安排九重「夢」大吊橋，此為日本第一大步行者吊橋，全長 390 公尺、高 173 公尺，行走在上頭得以飽覽九醉溪的原生林、眺望被評選為日本百選瀑布之一的震動之瀧，而走到對面的展望台則可捕捉整座大吊橋的畫面。



▲▼九重夢大吊橋為日本第一大步行者吊橋 /WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



1993年九重町為了發展觀光，斥資20億日圓、耗時兩年半時間打造九重「夢」大吊橋，而向大眾募款的吊橋自然選擇公開徵選名稱，「夢」從近6000個名字中雀屏中選；九重「夢」大吊橋橫跨九醉溪谷，部分橋面設計鏤空正是為了讓旅人行走橋可以欣賞足下的九醉溪。▲▼行走於九重「夢」大吊橋可以直擊日本百選瀑布「震動之瀧」/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝在九重「夢」大吊橋上還能直擊日本百選瀑布之一的「震動之瀧」，而景色隨著四季更迭變化，尤其每年秋季更是數一數二熱門的大分賞楓景點，可以欣賞遍佈峭壁的壯觀楓紅景緻；此外，九重「夢」大吊橋附近設有一間特產品專賣店，販售九重生產的蔬果等特產以及「九重夢漢堡」。推薦閱讀： 名偵探柯南來過！別府景點「海地獄」，絕美湛藍溫泉池，極樂饅頭必吃。 ▲▼走至九重「夢」大吊橋對面的展望台可以拍攝整座橋 /WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

九重夢大吊橋 資訊

地址：大分縣玖珠郡九重町田野1208

電話：+81 973-73-3800