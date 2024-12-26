隨著年末歡慶季節到來，日本銷售冠軍罐裝調酒品牌「三得利 -196」再度攜手品牌代言人張孝全，推出全新升級的「9% 系列」包裝，展現品牌「果敢真實」的全新感受。全新設計採用經典銀色包裝搭配衝擊力十足的視覺元素，突顯「-196°C 瞬凍炸裂製法」的技術核心。透過瞬間將整顆果實冰封至 -196°C，完整保留果實最純粹的香氣，為消費者帶來濃郁果味與清爽口感的極致體驗。



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▲年末狂歡首選！三得利 -196全新包裝與果敢體驗震撼上市，跨年就是這麼嗨 / -196°C強冽提供、WalkerLand窩客島整理



「三得利 -196」在12月期間於信義區展開品牌宣傳活動，推出「果敢真實 Dare to be real」影片，由代言人張孝全以獨特演繹展現產品的非凡魅力。影片不僅突顯「9% 系列」的酒精濃度與清爽特質，更生動呈現整顆瞬凍檸檬的降臨場景，吸引大批民眾駐足欣賞。品牌藉此號召消費者與好友一同釋放自我，投入熱情時光。



▲三得利-196必喝推薦 / -196°C強冽提供、WalkerLand窩客島整理

除了全新影像呈現，品牌也將其「-196°C 瞬凍炸裂製法」轉化為實景震撼，於信義區 A19 建立大型廣告看板，讓消費者親眼見證「瞬凍檸檬」降落的驚人場景。這一創新呈現手法將視覺與感官完美結合，充分展現產品技術的獨特性。▲三得利 -196喝過忘不了的好味道 / -196°C強冽提供、WalkerLand窩客島整理「三得利 -196」的「9% 系列」不僅以清爽果味掀起市場熱潮，其零糖、零普林的設計更讓每一口都毫無負擔。無論是派對狂歡、好友聚會，還是個人輕鬆時光，這款酒精飲品都能成為最佳伴侶。全新包裝的三大經典口味，包括「雙重檸檬」、「雙重葡萄柚」與「雙重葡萄」，即日起正式在各大通路上市，為歲末的每一場狂歡增添果味炸裂的驚喜。此次升級活動也通過新廣告影片展現「果敢真實」的核心精神。張孝全在影片中模擬電梯急速上升的情境，直觀傳遞「-196°C 瞬凍炸裂製法」的工藝魅力。透過完整鎖住自然果香與豐富層次，讓飲用者在每一口都能感受果味的炸裂與清爽，成為年末派對中不可或缺的亮點。▲限定必喝款-196°C強冽－雙重葡萄 / -196°C強冽提供、WalkerLand窩客島整理

-196°C強冽－雙重檸檬

包裝容量：350ml

酒精濃度：9%

建議售價：NT69元

產品說明：-196°C製法的檸檬浸漬酒加上檸檬果汁的雙重果實感、無糖與強烈的9％酒精濃度，強烈又充滿檸檬清香清爽的組合，零普林輕鬆飲用無負擔。"



-196°C強冽－雙重葡萄柚

包裝容量：350ml

酒精濃度：9%

建議售價：NT69元

產品說明：-196°C製法的黃葡萄柚浸漬酒加上黃葡萄柚果汁的雙重果實感、無糖與強烈的9％酒精濃度，完美呈現黃葡萄柚的微苦微甜風味，零普林輕鬆飲用無負擔。"



-196°C強冽－雙重葡萄

包裝容量：500ml

酒精濃度：9%

建議售價：NT99元

產品說明：-196°C運用整顆葡萄浸漬酒加上葡萄果汁的雙重果實風味、無糖與強烈的9％酒精濃度，強烈又充滿葡萄清香的清爽組合，零普林輕鬆飲用無負擔。

