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咖啡新革命！UCC「YOINED」余韻全台限量上市，咖啡控一定要吃一波。

UCC 咖啡
2024-12-27 01:34:00 文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 李維唐
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編輯 李維唐

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創立於1933年的UCC上島珈琲集團，以「釋放咖啡的力量，創造更美好的世界」為使命，長年致力於開拓咖啡的新價值。經過二十餘年的研發與匠心投入，UCC創造出一款前所未有的咖啡精品「YOINED」余韻吃的咖啡。這款產品不僅顛覆傳統咖啡飲用的形式，還將咖啡的香氣與口感透過「吃」的方式呈現，為愛咖啡控帶來全新體驗。

▲UCC創造出一款前所未有的咖啡精品「YOINED」余韻吃的咖啡 / UCC提供、WalkerLand窩客島整理

UCC「YOINED」以獨特工藝重新定義咖啡的享受方式，採用冷凍粉碎與壓榨整顆咖啡豆的專利技術，保持咖啡的濃郁香氣與風味層次，並將咖啡豆在零下196℃的環境下研磨，實現入口即化的絕妙口感。每一口「YOINED」都能讓人感受到咖啡的甜、酸、苦等豐富層次，並伴隨長久的餘香，創造無與倫比的味覺體驗。

UCC「YOINED」的創作靈感來自可可製作工藝，融合UCC創新中心二十多年的技術進化，將咖啡豆轉化為可直接品嚐的固體咖啡。其命名靈感來自日語「余韻」的發音，象徵其揮之不去的濃厚香氣。CRAZY BLACK含40%的咖啡豆成分，提供濃烈的咖啡體驗；MELLOW BROWN則含15%的咖啡豆成分，呈現如咖啡歐蕾般的柔和香氣。全台限量僅100盒，內含「CRAZY BLACK」與「MELLOW BROWN」兩種風味各三枚，即日起於台北SOGO敦化館的UCC台灣精品咖啡旗艦店COFFEE LOVER’s PLANET獨家販售。

▲UCC「YOINED」以獨特工藝重新定義咖啡的享受方式 / UCC提供、WalkerLand窩客島整理

 

 

UCC「YOINED」余韻吃的咖啡

販售地點
地址：台北市敦化南路一段246號B1
地點：SOGO台北敦化館UCC台灣精品咖啡旗艦店——COFFEE LOVER’s PLANET

販售數量：全台限量100盒，售完即止。
 

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