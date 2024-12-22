圈粉無數的超人氣卡通角色「史努比」再次攜手Afternoon Tea LIVING推出全新聯名系列！這次特別精選PEANUTS日本官方粉絲俱樂部約1,760名會員票選的「最愛史努比表情」為設計元素，獨家週邊在2025年1月8日於Afternoon Tea LIVING各門市正式開賣。









Afternoon Tea Living Ｘ史努比！10款經典表情打造療癒生活小物

這次聯名系列的最大亮點，就是將70年代漫畫中深受粉絲喜愛的10種史努比經典表情，完美呈現在馬克杯、玩偶、托特包等各式生活小物上。票選出的史努比TOP 10表情包括：包紮石膏的受傷史努比、化身律師的史努比、賭氣耍脾氣的史努比，以及耳朵藏著糊塗塔克（Woodstock）的史努比等經典造型，每一個表情都深深擄獲粉絲的心！



眾多周邊搶先看

首波必收商品就是多款史努比表情的鑰匙圈吊飾。腳上纏著繃帶的史努比、氣呼呼的史努比，還有戴著「爆炸頭」假髮的史努比等罕見造型，絕對能讓粉絲們愛不釋手。





馬克杯系列同樣令人期待！特別推出注入飲品後才會顯現史努比圖案的雙層玻璃杯，以及容量是一般馬克杯兩倍大的「超大杯」，讓你在喝飲料時也能感受滿滿的療癒。





此外還有充滿春天氣息的黃色、綠色帆布托特包，適合外出踏青使用。晴雨兩用傘則選用沉穩的米色為底，搭配低調的史努比圖案，打造出實用的日常風格。





另外，柔和馬卡龍色的不鏽鋼保溫瓶、印滿各種表情史努比的文具用品、環保購物袋、收納包、餐盤等豐富周邊商品也是不容錯過！想為平凡的日常生活增添一些療癒元素，不妨從這些可愛的史努比商品開始！



Afternoon Tea Living ＸPeanuts（アフタヌーンティー・リビング×「ピーナッツ」）

發售日期：2025年1月8日起

販售地點：Afternoon Tea Living店舖、官方網站

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