距離2024年結束只剩一個多月了，相信有不少人在年末請假，準備去日本大吃、爆買一波！在藥妝店大開殺戒之前，這篇要和大家分享日本必逛美妝店PLAZA年度美妝大賞的重點商品！從超持妝的化妝品到最近爆紅的白玉肌保養品，讓我們一起來看看有哪些必買好物吧！





以上這張照片集結了所有部門的銷售冠軍，以下為大家整理好名單了：

【美甲貼片】FINGER SUIT 美甲貼片 FND-672 香檳粉色：1,958日圓

【美甲護理】D-UP 強效護甲油：1,430日圓

【指甲油】genish 指甲油 No.132 永恆玫瑰：1,210日圓

【乳霜】BIO HEAL BOH 益生菌3D提拉乳霜：3,300日圓

【面膜】LuLuLun Hydra EX 面膜 7片裝：880日圓

【睫毛膏】ettusais 睫毛塑型膠01 閃耀黑：1,650日圓

【唇彩】rom&nd 玻璃光澤唇蜜 01 牡丹芭蕾：1,320日圓

【精華液】VT 視黃醇精華液 100：2,739日圓

【底妝】CANMAKE 透亮定妝蜜粉 ～Abloom～ 01 繡球花園：1,034日圓

【化妝水】Anua 魚腥草77舒緩化妝水：2,380日圓

【沐浴時護髮】巴黎萊雅 鍵結修護導入精華：1,969日圓

【粉餅】BANILA CO 完美遮瑕保濕氣墊粉餅 19 亮色：2,970日圓

【造型護髮】ReFa 髮絲修護精油 R：100ml 2,640日圓

【一般護髮】ORBIS 精華護髮乳：1,320日圓

【香氛】MOTON 髮香&身體噴霧（花園、黃昏旅程）：各1,760日圓

【身體特殊護理】AGARISM 甜蜜炸彈海藻身體去角質霜：2,750日圓

【沐浴】BARTH 中性重碳酸入浴劑 BEAUTY 9錠裝：1,144日圓

分類別來看一下必買商品！





底妝

今年超多人都在瘋CANMAKE的透亮定妝蜜粉！才1,034日圓的價格也太佛心了吧～號稱可以打造柔光妝感，而且持久度也很讚！還有BANILA CO的氣墊粉餅也很厲害，遮瑕力強又能保持肌膚水潤，絕對是忙碌女孩的必備品！



護膚保養

護膚保養特別推薦Anua魚腥草77舒緩化妝水、VT視黃醇精華液和BIO HEAL BOH益生菌乳霜，只要活用以上產品，除了能夠舒緩敏感疲勞的皮膚，還能打造2024年日本最流行的「白玉肌」！







身體保養

身體保養的部分，一定要介紹的就是AGARISM 的 Sweet Bomb Thalasso Scrub！這款磨砂膏專為可以解決暗沉、異味、鬆弛、毛孔粗大和粗糙等問題。它含有磨砂顆粒，可以去除老廢角質。更棒的是，它可以搓揉起泡作為沐浴露使用。使用後無需沖洗，可以直接泡澡，享受如同沐浴鹽般的效果，簡直是懶人福音。







美髮

ORBIS 的 Essence-in-Hair Milk 是一款免沖洗護髮乳，即使是細軟髮質的人也可以安心使用。此外，它適用於濕髮和乾髮，並且很好吹乾。ORBIS真的沒有雷品！另外，MOTON 的 Hair & Body Mist 是一款髮香噴霧，雖然香水味不濃，但很持久。如果你追求「自然淡香」的話，這罐很適合你。MOTON Hair & Body Mist 有兩種香味可供選擇：花香調的 Twilight Journey 和果香調的 Flower Garden。價格親民，容量也相當大，CP值超高，這一定要買的吧！







美甲

PLAZA今年的指甲貼片銷售冠軍由FINGER SUIT的FND-672 Champagne Blush奪得。這款指甲貼片由韓國知名網紅宋智雅代言，以其精緻的裸粉色調、百搭的黏膜色系以及時下流行的磁吸元素設計脫穎而出。指緣油部門的冠軍則由D-UP的強效護甲油奪得。這款產品主打強化指甲、防止斷裂、分層和脆弱，同時也能作為底油使用，提升後續指甲油的持久度。最後，指甲油部門的冠軍由Genish的No.132 永恆玫瑰奪得。這款指甲油集結了凝膠指甲和傳統指甲油的優點，同時擁有快速乾燥、持久亮麗、輕鬆卸除等優點，熱愛美甲的男孩、女孩都該入手！

