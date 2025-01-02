迪士尼經典角色「奇奇蒂蒂」即將在東京新宿開設期間限定主題咖啡廳！這對可愛的花栗鼠雙胞胎自1943年首次登場至今已有81年，這次將帶來以「HAPPY DIARY」為主題的特別企劃，帶領大家一起回顧2024年的四季時光，迎接嶄新的2025年！

迪士尼「奇奇蒂蒂」主題咖啡廳東京療癒登場

說到迪士尼最受歡迎的雙胞胎組合，非奇奇蒂蒂莫屬！這對活潑可愛的花栗鼠兄弟雖然外表相似，卻各有獨特魅力，圈粉無數！這次迎來誕生81週年，精心準備了一系列繽紛可愛、適合拍照打卡的餐點：春天有以溫暖森林野餐為靈感的樹樁造型三明治，夏天則是以南方橡實小島度假風情為主題的咖哩飯，秋天推出收穫節概念的南瓜泥傑克燈籠義大利麵，冬天則帶來白色耶誕氛圍的杯子蛋糕。另外還有以這對萌趣雙胞胎為靈感設計的特色飲品。所有餐點皆符合迪士尼營養成分準則，採用低鹽、低糖的配方，讓人吃得健康又開心。







四季主題美食帶你重溫2024的美好

春季：開心野餐三明治（CHEERFUL♪SPRING ツナサンドウィッチ）

在和煦春光下，享受樹樁野餐的愜意時光！藍天白雲相伴的美味三明治，讓人心情也變得好輕盈！

售價：1,990日圓（含稅）



奇奇蒂蒂主題咖啡廳資訊

夏季：南洋風素食咖哩（ENJOY★SUMMER ソイミートキーマカレー）炎炎夏日就是要來趟南島度假！繽紛的花朵裝飾讓人心情瞬間UP！售價：1,790日圓（含稅）秋季：南瓜造型義大利麵（YUMMY♡AUTUMN パンプキンパスタ）歡樂的秋收節，豐收的蔬菜都藏在可愛的南瓜燈裡！快來跟著奇奇蒂蒂一起驚喜搗蛋吧！售價：2,090日圓（含稅）冬季：甜心地瓜聖誕聖代（HAPPY☆HOLIDAYS スウィートポテトパフェ）白色聖誕夜裡，奇奇蒂蒂化身小小聖誕老人，為大家送上最甜蜜的祝福！售價：1,590日圓（含稅）除了餐點外，還有數款分別以奇奇蒂蒂為元素特調飲品不容錯過！吃飽喝足後，也別忘了將獨家推出的奇奇蒂蒂主題周邊帶回家！不管是杯墊、磁鐵或是吊飾等，都融入了四季造型各異的奇奇蒂蒂，療癒感爆表！

地點：東京・新宿：OH MY CAFE

地址：東京都新宿区西新宿1-1-3 新宿ミロード 7階

營業日期：即日起～2025年2月2日

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