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植村秀聯名金普頓新宿飯店推出期間限定下午茶，精緻到捨不得吃。

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2025-01-03 00:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：京新宿金普頓酒店
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特派員 Trish

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想要體驗最時尚的東京下午茶嗎？就在東京新宿金普頓酒店！位於酒店二樓的District Brasserie Bar & Lounge即將在2025年1月15日至2月28日期間，推出與知名美妝品牌植村秀（shu uemura）聯名的「Hanami Glacé春櫻下午茶」，將春季彩妝化身為精緻甜點，帶來視覺與味蕾的雙重享受。
 
 

東京新宿金普頓酒店X植村秀！美妝用品變身甜點

這次特別企劃的靈感來自植村秀2025春季「Hanami Glacé」彩妝系列，將清新果香與甜美糕點的概念完美融入每一道甜點中。主廚團隊以獨特的創意手法，將各式彩妝單品轉化為令人驚豔的美味藝術品。



最引人注目的「東加咖啡塔」（Tonka Coffee Tart）完美詮釋了唇膏的優雅造型，以香濃的咖啡甘納許為基底，搭配東加豆香氣的鮮奶油，呈現出時尚唇彩的精緻外型。
 

而以眼影為概念打造的「接骨木花布朗尼」（Elderflower Brownie）則展現出絕美的漸層色澤，每一口都能品嚐到細膩的層次感。
 

化妝海綿造型的「葡萄柚慕斯」（Grapefruit Mousse）以清爽的柑橘香調帶來春天氣息，而彷彿化妝刷般優雅的「玫瑰蛋白霜」（Meringue Chantilly Rose）則以輕盈的口感詮釋美妝工具的細緻。 



這次下午茶提供標準版與尊榮版兩種選擇。標準方案除了精緻甜點外，還包含清新沙拉、主菜料理，以及無限暢飲的精選咖啡與茶飲。想要享受更奢華體驗的賓客，可以選擇尊榮方案，除了基本餐點外，還能獲得特製甜點禮盒與特調飲品。 


特製甜點禮盒中藏著純白香草馬卡龍、唇膏造型巧克力與白巧克力磅蛋糕，讓賓客能化身彩妝師，親手為甜點上色與裝飾，創造獨一無二的美味藝術品。對於喜愛美妝與甜點的饕客來說，這絕對是一場不容錯過的春季限定美食饗宴。
 

這場融合時尚美妝與精緻甜點的下午茶，不僅呈現了植村秀春季彩妝系列的優雅氣息，更將美妝的藝術性提升到味蕾的層次，為東京早春帶來一場獨特的味覺與視覺饗宴。

 

「Hanami Glacé春櫻下午茶（ハナミグラッセ アフタヌーンティー）」

期間：2025年1月15日～2月28日
地點：キンプトン新宿東京 ディストリクト 2階 ブラッスリー・バー・ラウンジ
地址：東京都新宿区西新宿3丁目4−7
時間：下午茶 11：30～17：00（最終入場15：00）
         晚餐＆下午茶 18：00～23：00（最終入場21：00）
※用餐時間2小時、請於用餐前一日16：00前預約。

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