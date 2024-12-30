在日本，新年象徵的不僅是時序的更迭，更是一個寄託願望、祈求祝福的重要時刻。擁有超過三百年歷史的奈良老字號中川政七商店，為即將到來的蛇年，精心打造了一系列兼具實用與藝術價值的生肖飾品！屬蛇的人錢包準備好！







擺設 擺頭蛇

這項商品與專門製作的「野澤民藝」合作推出。觸摸頭部以後，蛇的頭可前後左右擺動。大的價格為5,500日圓、小的為4,400日圓。



生肖鈴鐺飾品

鈴鐺的聲音自古以來就被認為具有驅邪避凶、招福的力量。蛇的舌頭在日本也被認為是財運上升的象徵，為了祈求錢財入袋，仔細一看可以發現，蛇的舌頭被特地描繪成「入」字的形狀。價格為3,300日圓。







瀨戶燒生肖飾品

這項商品與愛知縣瀨戶市的「中外陶園」合作推出，以瀨戶燒特有的潔白陶土，搭配帶有青色的古染釉，呈現出優雅的質感。價格為1,760日圓。







招福生肖籤

這款籤詩也可作為陶器擺飾使用。白蛇繪有紅梅，綠蛇繪有淺紅色梅花，建議可以將兩種一起擺放，可愛度倍增。售價為550日圓，非常划算。







生肖迷你木偶

這款商品與群馬縣的「卯三郎木偶」聯名推出。生肖迷你木偶的形狀如同雞蛋，圓潤可愛，尺寸小巧，可以放在手掌上，非常討喜。價格為1,980日圓。



蚊帳織多功能手巾

這款生肖圖案的蚊帳織手巾融合了蛇以及松竹梅的圖案。松竹梅象徵吉祥，很適合用來送人。可用於擦拭餐具、桌面，或作為手帕使用。價格為550日圓。







壽季節花柑橘番茶

這款茶葉以浸泡酒糟而帶有酒香的茶葉為基底，為呼應生肖主題，添加了花柑橘果皮調製而成的新年特別番茶。雖然使用了酒糟，但是無酒精，小孩子也可以安心飲用。價格為540日圓。



賀歲紅豆湯 紅豆・抹茶

紅豆的紅色被認為能驅邪納福，可以開運。這款紅豆湯很適合作為祈願幸福喜悅的贈禮。價格為486日圓。中川政七商店用其三百年的工藝智慧，精心設計了以上可愛的生肖飾品。家有屬蛇的人，就快手刀購買吧。







分店資訊

●奈良本店：奈良縣奈良市元林院町22番

●澀谷店：東京都澀谷區澀谷二丁目24-12 澀谷Scramble Square 11F