日本新年快到了！如果你剛好要在日本過新年，或是打算在2月前到日本旅遊，建議可以參考這篇特別整理的3間神社，前往參拜，開啟幸福的2025年！無論你是想改善財運、姻緣，或是期待人生事業有新突破，這些神社都能給你一些助力喔！

寒川神社

寒川神社是日本的知名占卜師一致推薦的神社。寒川神社最為人稱道的是其化解方位限制的庇佑，特別適合準備搬家、出國工作或正面臨人生轉折的人。有一位日本的參拜者特意分享：「在參拜後，意外找到理想的住處。」他特別提醒，即便在非旺季，參拜人潮依然絡繹不絕，可以選擇平日去，避免人潮過多喔。

■神社資訊

地點：神奈川縣高座郡寒川町宮山3916

交通方式：JR相模線「宮山」站徒步5分鐘









御金神社

說到招財，御金神社可說是日本最負盛名的財運聖地之一。據說有許多人在參拜後，財源廣進。有一位日本的網友在推特分享，他每年一定會參拜2次，每次參拜一定會購買神社內經過加持的御守、繪馬和御籤，靈驗程度令人驚嘆。參拜過後也可以將神社鳥居的照片設為手機桌布，推薦在尾牙、春酒前換，更加有效喔。

■神社資訊

地點：京都府京都市中京區西洞院通御池上 押西洞院町614

交通方式：京都地下鐵烏丸線「烏丸御池」站2號出口徒步約5分鐘；地下鐵東西線「二条城前」站2號出口徒步約5分鐘



東京大神宮

東京大神宮就位在在東京鬧區，以其強大的紅線之力聞名。一位日本網友分享，她7、8年前參拜並抽得戀愛大吉籤後，短短數週內就覓得良緣。這座位於市區的神社不只靈驗度高，更擁有便捷的交通優勢，是想要脫單的人的必訪聖地！

■神社資訊

地點：東京都千代田區富士見2-4-1

交通方式：JR中央總武線；東京地下鐵有樂町線、南北線、東西線；都營地下鐵大江戶線各站出口徒步約5分鐘





在新的一年來臨之際，不妨親身造訪這些充滿能量的聖地，為自己開啟嶄新的一頁。溫馨提醒：參拜時請保持虔誠恭敬的心，遵守各處的參拜規則喔！