札幌市區室外低溫逼近零度，直想找個地方窩著，但久久才見一回飄雪，實在不甘心錯過如此獨特景致，此時，來到紅磚露臺就對了。







札幌市區景點的散策路線

熱鬧繁忙的札幌駅前通，是札幌市區的主要街道之一，連結札幌車站、大通公園、狸小路，直至薄野區，更近一步，隨著主街道兩旁展開探索，便能發現北海道廳舊本廳舍（赤れんが廳舍）、札幌市時計台、札幌電視塔等觀光景點。

就在此時，天空飄雪了，一層又一層積雪覆蓋了札幌這座城市，我心想，再怎麼心性浪漫的人，實在也難抵長時間停留戶外的嚴寒環境，而介於札幌市中心地帶的札幌紅磚露臺（Akarenga Terrace）猶如冬季綠洲般，溫暖而敞亮地吸引人們至此。



冬日札幌的溫暖綠洲

北國雪鄉裡的溫暖綠洲，是一個讓人渴望陽光、放慢腳步的庇護所，大面積玻璃窗內的燈光柔和，綠植托襯綠意，暖意籠罩各個角落，室內的一切都慢了下來，與窗外冷冽白雪世界的匆匆行人形成強烈對比；

這棟被稱為札幌人中庭的札幌紅磚露臺，各樓層的公共空間、迴廊與庭園，無一不在追求與自然環境的和諧融合，努力將戶外的景色帶進室內，讓人不僅觀賞自然，更融入自然之中，「從窗外看出去就是風景畫。」用於這裡，相當適切。









札幌紅磚露臺（Akarenga Terrace）

與札幌車站地下街直通，位於北海道廳舊本廳舍（赤れんが廳舍）正對面的札幌紅磚露臺（Akarenga Terrace），是一棟集結美食、購物、休憩與觀景的多功能商業設施，建築融合致敬歷史、自然光線與現代設計，大量運用玻璃立面與金屬框架，讓人無論身處何處，都能欣賞窗外飄雪覆蓋的紅磚建築與城市風景。

紅磚露臺一共有5層樓，一樓的中庭露臺有多間咖啡廳與甜點店，寬敞的公共座椅區搭配自然採光，是短暫休憩與拍照打卡的理想地點；二樓的 Atrium Terrace 則為人們提供靜謐的開放空間，挑高設計與季節性裝飾營造出獨特慢活氛圍，二至四樓分別是數十間代表北海道飲食文化的特色餐廳、咖啡廳與選物店舖，包含日式壽司、燒肉、拉麵、歐式餐廳或自助餐廳，是許多札幌人相約用餐、聚會與逛街的人氣地點，而五樓玻璃露臺與展望區配有玻璃屏障，能俯瞰札幌市中心的雪景而不受寒風侵擾。





鶴雅Buffet Dining札幌自助餐

如果說札幌的冬天是雪的盛宴，那麼Akarenga Terrace的鶴雅Buffet Dining札幌自助餐則是將北國風味集於一身的味蕾盛宴。

發跡北海道阿寒湖地區的高級溫泉飯店集團－鶴雅，於札幌市區設立直營的高級自助百匯－鶴雅Buffet Dining札幌自助餐，每日供應超過50種料理，包括廚師現場製作壽司、刺身、天婦羅、燒烤、披薩、鐵板燒、蒸籠料理、燒烤料理、現煎牛排、獨創手作甜點與北海道產的牛奶冰淇淋，每道菜都以北海道物產為基底，結合現代日式與西式的烹飪手法，長年都是札幌市內人氣餐廳，若無提早預約或排隊，恐怕一席難求。鶴雅Buffet Dining札幌自助餐自助午餐限時100分鐘，自助晚餐則是不限時間，除了品嚐來自北海道當地的時令食材與愛奴文化原創菜餚，值得一提的還有承襲星飯店體制的鶴雅，對於每道佳餚要求都是視覺與味覺兼具，再加上座位設計幾乎以窗邊為主，讓人一邊享受美食的同時，一邊觀賞雪景與北海道廳舊本廳舍的浪漫景色，實在相當滿足。





２樓中庭露臺

2樓的中庭露臺與1樓共享，挑高的天花板，讓整個空間充滿自然光，樹下長椅主要為短暫停留或飽餐過後小憩的人們提供舒適去處，而吧台站位則配備充電插座，儘管無須消費即可享受這一切，最迷人的還是這裡的氛圍，一邊歇息，一邊透過窗戶觀察札幌駅前通的匆匆行人與札幌街道的冬日雪景，即使只是靜靜待著，都讓人覺得格外愜意。

不過提醒大家，這麼棒的無料場所，請盡量保持低音量交談，避免影響他人，簡單休憩過後，也把座位空出來留給其他需要的人。





札幌紅磚露臺（Akarenga Terrace）

即便地處繁忙的都市中心，北海道人也會想盡辦法讓親近自然體現生活之中，並且隨處可見。札幌紅磚露臺並不只是單純的公共空間，而是一個旅行者自然與札幌人和札幌市景的四季相遇的地方，即便是一個人待在這兒，也不會讓人感到孤寂，反倒是與整個場域的人們，共同感受著北海道人對大自然的熱愛。

地址：北海道札幌市中央區北2條西4-1 060-0002

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