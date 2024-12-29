MUJI無印良品於年末公布了2024年全年度銷售排行榜，將超過6,000項商品劃分為六大類別，包括服飾配件、生活雜貨、美妝保養、文具用品、食品點心以及首度加入的「良品市場｣食農類商品，並依銷售金額統計出TOP 5熱銷商品。此次排行榜除了提供購物參考，品牌更推出限時優惠，自12月28日至2025年1月5日，凡單筆消費滿1,000元即贈100元抵用券，以此類推。



▲MUJI無印良品2024年熱銷榜單出爐！六大類別TOP 5商品大公開 / MUJI無印良品提供、WalkerLand窩客島整理



根據統計，服飾配件類榜首為全年度銷量近2萬個的四輪硬殼止滑拉桿箱，其以聚碳酸酯材質打造堅固輕巧的設計，並搭配安靜順暢的雙輪構造與止滑功能，深受旅行愛好者喜愛。撥水加工舒適休閒鞋排名第二，以支撐足弓的鞋墊及多款新色上市，年銷量高達7萬雙。其他入榜商品還包括輕量羽絨無領背心、男棉混涼感T恤，以及高性價比的天竺圓領短袖T恤，展現MUJI在服飾設計上的實用與多元。



▲MUJI無印良品2024年服飾配件類熱銷TOP 5 / MUJI無印良品提供、WalkerLand窩客島整理

生活雜貨類的冠軍則是柔軟多用途靠枕，突破8萬個的銷量顯示其高人氣。新推出的360度擺頭空氣循環風扇以1萬台的銷量居次，融合香氛功能成為居家實用佳品。懶骨頭沙發、攜帶式透明水壺與輕巧型隨身風扇分列第三至第五，充分反映消費者對舒適與環保的重視。在文具用品方面，透明管自動筆以近20萬隻的銷售數量穩居榜首，其簡約設計與實用性備受青睞。尼龍網眼筆袋、聚丙烯檔案盒等商品緊隨其後，凸顯MUJI文具系列的一貫品質。值得注意的是，壓克力展示盒和可堆疊抽屜盒也因其多用途與美觀特性獲得高銷量，展現出生活美學的吸引力。▲▼MUJI無印良品2024年生活雜貨類、文具用品熱銷TOP 5 / MUJI無印良品提供、WalkerLand窩客島整理美妝保養類商品同樣不容小覷，空間芬香油以溫暖的木質香氣拿下首位，年度銷量超過4萬瓶。超音波芬香噴霧器與溫和去角質洗面乳則分別以香氣擴散效果與清潔力受到好評。此外，敏感肌化妝水與原色化妝棉的高銷量也顯示出顧客對溫和保養的偏好。食品點心類中，懷舊棉花糖以20萬包的驚人銷售數量成為零食冠軍。可可花生、喉糖柚子&金桔、可可麥片及即食迷你拉麵等商品則以其獨特口感與實用性獲得消費者青睞，形成MUJI食品系列的亮點。首次加入排行榜的「良品市場｣專注於推廣食農概念，國產豆奶系列以國產紅豆豆奶的亮眼表現居冠。坪林茶、高雄蜂蜜檸檬、豆渣米酥餅與部落桃酒系列分列其後，展現MUJI支持本地農業與永續經營的承諾。▲▼MUJI無印良品2024年美妝保養類、食品點心類熱銷TOP 5 / MUJI無印良品提供、WalkerLand窩客島整理此外，MUJI無印良品為回饋顧客推出限時優惠活動，於2024年12月28日至2025年1月5日期間，單筆消費滿1,000元即贈100元抵用券，滿2,000元贈兩張，依此類推。顧客可於全台門市使用，詳細規範以門市服務人員說明為準。▲MUJI無印良品為回饋顧客推出限時優惠活動單筆消費滿1,000元即贈100元抵用券 / MUJI無印良品提供、WalkerLand窩客島整理

MUJI無印良品2024年服飾配件類熱銷TOP 5

四輪硬殼止滑拉桿箱

撥水加工舒適休閒鞋

女輕量羽絨抗靜電內裏無領背心

男棉混涼感寬版短袖T恤

男女棉混天竺圓領短袖T恤



MUJI無印良品2024年生活雜貨類熱銷TOP 5

柔軟多用途靠枕

空氣循環風扇 (擺頭型，大)

懶骨頭沙發

攜帶式透明水壺 (550ml)

充電式輕巧型隨身風扇



MUJI無印良品2024年文具用品類熱銷TOP 5

透明管自動筆 (0.5mm)

尼龍網眼筆袋 (船型，黑)

聚丙烯檔案盒 (標準型，25公分)

壓克力展示盒 (附門，大)

可堆疊壓克力抽屜盒 (2層)



MUJI無印良品2024年美妝保養與香氛類熱銷TOP 5

空間芬香油 (180ml，木質)

超音波芬香噴霧器

MUJI溫和去角質洗面乳 (200g)

MUJI敏感肌化妝水 (保濕型，400ml)

原色化妝棉 (180入)



MUJI無印良品2024年食品點心類熱銷TOP 5

懷舊棉花糖

可可花生

喉糖 柚子&金桔

可可麥片

即食迷你拉麵 雞汁風味



MUJI無印良品2024年「良品市場」 (限定門市販售)熱銷TOP 5

國產豆奶系列

坪林茶系列

高雄蜂蜜檸檬系列

豆渣米酥餅系列

部落桃酒系列