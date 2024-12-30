台灣飾品設計品牌 vacanza 再度展現創新實力，跨海攜手日本知名藝術家 DOUBUTSU YOUKAI，推出獨家聯名系列，以療癒的動物幽靈角色結合飾品設計，為新年帶來全新好運象徵。DOUBUTSU YOUKAI 的名字來源於日文中「幽靈」或「妖怪」，藝術家巧妙融合日本神話中充滿神秘感的妖怪與人們熟悉的動物形象，以紙黏土創作出一件件獨特的藝術品。



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▲vacanza春節限定13款福獸擺飾與吊飾，第13生肖最吸睛 / vacanza提供、WalkerLand窩客島整理



本次聯名系列也是 DOUBUTSU YOUKAI 首度與台灣品牌合作，更是其首次將藝術創作與飾品結合，讓每一位配戴者都能感受到動物幽靈世界觀帶來的療癒能量與吉祥祝福。vacanza 以台灣傳統「十二生肖」為設計基礎，結合 DOUBUTSU YOUKAI 擅長的動物幽靈角色，創造出十三款福獸角色。



▲DOUBUTSU YOUKAI 首度與台灣品牌合作，更是其首次將藝術創作與飾品結合 / vacanza提供、WalkerLand窩客島整理

除了原有的十二生肖之外，特別加入日本象徵好運的「招財貓」，成為第十三生肖，為整個系列增添獨特魅力。這些福獸角色不僅擁有詼諧的設計，還融入了吉祥寓意，例如象徵財運亨通的「衝鋒陷陣鼠勾一」、象徵幸福的「躺平翹腳幸福豬」以及蘊含重生祝福的「微笑金面蛇仙人」。每個角色都以趣味且創意十足的方式呈現，無論作為禮物或自用都別具意義。▲除了原有的十二生肖之外，特別加入日本象徵好運的「招財貓」，成為第十三生肖，為整個系列增添獨特魅力 / vacanza提供、WalkerLand窩客島整理DOUBUTSU YOUKAI 的作品素以豐富的想像力與細膩的細節聞名，深受藝術收藏家喜愛。本次與 vacanza 的聯名系列，不僅讓藝術迷多了一種接觸與收藏藝術的方式，也進一步將藝術與時尚巧妙融合。此系列包含祈願手鍊、福獸擺飾與吊飾，產品設計充分展現 vacanza 的精湛工藝，每件作品都細緻還原 DOUBUTSU YOUKAI 的藝術特色，例如招財貓角色上的金元寶細節，讓作品更加生動有趣。▲DOUBUTSU YOUKAI 的作品素以豐富的想像力與細膩的細節聞名，深受藝術收藏家喜愛 / vacanza提供、WalkerLand窩客島整理此外，祈願手鍊系列是本次聯名的明星產品，採用鍍14K金與925純銀材質，手工編織設計不僅耐用還具防水特性，兼具實用性與美觀性，為穿搭增添亮點。此外，系列中的福獸吊飾與擺飾同樣別具巧思，可掛於包包、手機或擺放於家中，隨身攜帶好運或增添生活空間的趣味感。▲祈願手鍊系列是本次聯名的明星產品，採用鍍14K金與925純銀材質，手工編織設計不僅耐用還具防水特性 / vacanza提供、WalkerLand窩客島整理

vacanza x DOUBUTSU YOUKAI 全系列聯名商品販售資訊

開賣時間：2024年12月26日(四)

販售地點：vacanza全台門市

官網：https://www.vacanza.com.tw/

優惠：即日起至1/24期間，全館消費滿1,500即可獲得聯名限定「招財貓 ‧十二生肖金屬徽章」； 1/25-2/7期間，全館消費滿2,000元即可獲得聯名限定「招財貓 ‧ 十二生肖零錢包」。

加碼：即日起至2/2(日)凡於門市專櫃或官網購買任ㄧDOUBUTSU YOUKAI 聯名系列， 並加入vacanza 會員即可參加抽獎，有機會將藝術家限定祈願生肖公仔帶回家珍藏。

