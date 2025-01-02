南投梅花觀賞景點5大推薦！冬天想賞梅花，很多人都會到南投信義、仁愛鄉賞梅，尤其南投信義鄉作為台灣梅產量最高的地區，有著許多知名賞梅景點，一整片白雪般的梅花樹海，不只超壯觀，拍起來還充滿夢幻氛圍，冬天一定要來朝聖過，窩客島這次整理5大必訪的「南投賞梅景點」，趁著近期梅花花期盛開，先做好功課衝去拍一波。



▲南投梅花景點5大必拍推薦，先衝張家梅園 外坪頂蔡家秘境梅園/ WalkerLand窩客島整理



有許多梅花觀賞景點的南投，各個園區內都有多株梅花樹林，其中最吸睛的便是「張家梅園」，有著40多年樹齡的「梅王」，枝條多到需要木架支撐，一大片如白雪般的梅花，形成冬天特有的夢幻氛圍；「外坪頂蔡家秘境梅園」則有古厝與梅花相應的景色，復古氛圍感十足；而「梅峰農場」除了梅花外，也種植了櫻花、桃花、李花等花卉，不同季節來都有花可賞。



▲南投賞梅花觀賞景點5大推薦，風櫃斗雪白梅花花海必拍 / WalkerLand窩客島整理



南投必拍40年梅花老樹：張家梅園

部落客 省錢旅遊達人 造訪 張家梅園 說：

我們來到張家梅花最密集處,旁邊在地的攤販說這株是樹齡40年的梅王，瞧那橫伸密佈的枝椏如同盤根錯節的老榕樹,不過這裡的梅花是矮種的,所以都要低著頭才能鑽入梅樹拍照。



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



張家梅園

地址：南投縣水里鄉十路43號

電話：0911-290-531

完整介紹由部落客「省錢旅遊達人」於窩客島分享：張家梅園｜南投水里賞梅秘境,天山嶺40年老梅樹



▲▼南投必拍40年梅花老樹：張家梅園 /省錢旅遊達人 提供、WalkerLand窩客島整理





南投梅花古厝復古打卡點：外坪頂蔡家秘境梅園

部落客 省錢旅遊達人 造訪 外坪頂蔡家秘境梅園 說：

略顯羞澀在枝頭綻放的梅花,搭配阿嬤時代的斑駁古厝,充滿了故事性的畫面,讓人浮想聯翩，擠在一堆手拿大砲的攝影人士中間,用手機還能拍出這種不輸雜誌封面的構圖,實屬不易啊!



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



外坪頂蔡家秘境梅園

地址：南投縣信義鄉太平巷33號

電話：0989-859-562

完整介紹由部落客「省錢旅遊達人」於窩客島分享：外坪頂蔡家秘境梅園｜南投信義鄉賞梅最佳景點攻略 - 達人Emily的播報台



▲▼南投梅花古厝復古打卡點：外坪頂蔡家秘境梅園 /省錢旅遊達人 提供、WalkerLand窩客島整理





南投梅花必拍景點推薦：風櫃斗

部落客 咖米的小旅行 造訪 風櫃斗 說：

冬天的時候山坡上開滿了潔白的梅花，大部分梅樹為30年左右的老樹，自強國小附近有一棵70多年的梅王，依然生機盎然。



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



風櫃斗

地址：南投縣信義鄉陽和巷62號

電話：04-9279-1515

完整介紹由部落客「咖米的小旅行」於窩客島分享：旅行｜南投 風櫃斗賞梅



▲▼南投梅花必拍景點推薦：風櫃斗 /咖米的小旅行 提供、WalkerLand窩客島整理





南投梅花必拍景點推薦： 九尖茶廠

部落客 安妮貓玩食遊 造訪 九尖茶廠 說：

這天來到南投是一個大~~~晴天，把身上的黴菌都殺光光了，看到藍藍的天心情就超~~~級好的，盛開的梅花被風一吹過，頓時像風吹雪一樣引起遊客的驚呼。



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



九尖茶廠

地址：南投縣國姓鄉南港村長石巷27-2號

電話：0922-520-437

完整介紹由部落客「安妮貓玩食遊」於窩客島分享：【南投。國姓】賞茶賞梅賞櫻花｜梅海白山頭．九尖茶廠



▲▼南投梅花必拍景點推薦：九尖茶廠 /安妮貓玩食遊 提供、WalkerLand窩客島整理





必拍南投梅花景點也有桃花：梅峰農場

部落客 Jennifer(真妮4) 造訪 梅峰農場 說：

桃花紅李花白的桃花廊，原本有5~6條賞花道，今年因為缺水只剩下一條花道了，所以我要盡情地拍這幾株花貌留下來做紀念了。



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



梅峰農場

地址：南投縣仁愛鄉仁和路215號

電話：04-9280-3891

完整介紹由部落客「Jennifer(真妮4)」於窩客島分享：南投清境│台大梅峰農場，2023年春之饗宴(112/3/16~4/2)台灣高山海拔生態之美



▲▼南投梅花必拍景點推薦：梅峰農場，也能拍桃花、李花 /Jennifer(真妮4) 提供、WalkerLand窩客島整理

